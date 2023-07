Retour d’un programme de distribution de fruits à Sudbury

L’organisme communautaire Sudbury Shared Harvest annonce le retour du programme Fruit for All (fruits pour tous), qui consiste à recueillir les fruits en surplus dans les épiceries et chez les producteurs pour les distribuer aux personnes dans le besoin.

Le programme, qui existait de 2014 à 2017, avait été interrompu en raison des coûts trop élevés en main-d'œuvre et en transport.

Un appui de la Ville et une subvention du programme Emplois d’été Canada ont permis l’embauche d’un étudiant pour se consacrer au programme au pic de la saison des récoltes , explique Anthony Machum, directeur général adjoint et membre fondateur de Sudbury Shared Harvest.

De plus, Sudbury Shared Harvest possède maintenant un véhicule, contrairement à ses débuts, ce qui réduit les coûts de transport.

Ouvrir en mode plein écran Anthony Machum s'investit auprès de l'organisme Sudbury Shared Harvest depuis sa création en 2014. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Ça nous aide beaucoup d’avoir notre propre fourgonnette, car les coûts sont partagés avec nos autres programmes, comme Little Farmers (Petits Agriculteurs), Food Forest (Forêts nourricières) et notre recherche scientifique , explique M. Machum.

Il s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources pour l’organisme, ajoute-t-il.

Fruit for All était au départ l’unique programme de ce qui allait devenir Sudbury Shared Harvest, avant la mise en oeuvre d’autres initiatives. Nous avons beaucoup grandi depuis sept ans , note M. Machum.

Sudbury Shared Harvest a entrepris des discussions avec l’organisation Better Beginnings, Better Futures pour la distribution des fruits.