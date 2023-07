Les PFAS détectés dans l’eau de La Baie pas jugés toxiques, dit le Dr Donald Aubin

Selon le directeur régional de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin, les composés perfluorés (PFAS) qui sont détectés dans l’eau de La Baie ne font pas partie des types jugés toxiques. Il réaffirme que l’eau est potable.

Il y a des PFAS qui ont un potentiel de toxicité qui est beaucoup plus élevé que d'autres. Et justement, ces PFAS -là, dans l'eau de La Baie, avec les instruments qu'on a, avec les tests qui ont été faits avec le ministère de l'Environnement, bien on n'est pas capable de les détecter, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On en détecte d'autres, mais ceux qu'on retrouve ne font pas partie de la liste des PFAS qui ont un niveau de toxicité , a répondu Donald Aubin lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique mardi.

Il a été révélé le 12 juillet dernier que les secteurs de Port-Alfred et La Baie ont accès à une eau contaminée aux PFAS à partir de puits situés de part et d’autre de la rivière à Mars, en contrebas de la base de Bagotville qui a été ciblée pour l’utilisation durant de nombreuses années de mousses extinctrices. 3736 résidences sont touchées pour un total d’environ 8000 résidents.

Selon le professeur de l’Université de Montréal Sébastien Sauvé, qui a mené des tests dans 376 municipalités pour mesurer les taux de PFAS , les effets reliés aux PFAS comprennent entre autres des plus petits poids à la naissance pour les bébés, certains types de cancers, des problèmes de cholestérol et une réponse diminuée aux vaccins. C'est à La Baie qu'il avait obtenu le taux le plus élevé.

Ouvrir en mode plein écran Les secteurs de La Baie visés sont Port-Alfred et Grande-Baie. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

En fait, quand on regarde le type de de PFAS qui est dans l'eau de La Baie, parce qu’il y a beaucoup de types, on parle entre 4000 et 14 000 types, on se retrouve avec des types qui ne sont pas considérés comme parmi les toxiques , a-t-il aussi réitéré, cette fois en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Publicité

Il ne faudrait toutefois pas prolonger sa consommation, selon Donald Aubin.

Les experts ne craignaient pas ces substances au départ, mais les avancées de la science ont permis de leur trouver des effets toxiques potentiels.

Des tests à venir

Donald Aubin croit que d’ici un mois, un meilleur portrait de l’eau problématique pourra être établi.

On voit qu'actuellement on trouve une eau quand même qui est potable, qu'on peut utiliser sans risques. On va voir avec le temps, au cours du prochain mois. [...] En date d'aujourd'hui, c'est une chose. Au cours des derniers jours, il y a eu encore d'autres prélèvements. Il y a d'autres prélèvements qui vont venir et on travaille avec l’Institut national de santé publique (INSPQ) et on va être capable à ce moment-là de vraiment évaluer le niveau de risque , a-t-il poursuivi, en ajoutant tout de même plus tard qu’il fallait être prudent avec l’utilisation de l’expression « sans risques ».

Ouvrir en mode plein écran L'eau du puits 71, situé le long de la rivière à Mars sur le chemin Saint-Louis, a présenté un taux élevé de PFAS. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Une rencontre d’information avec la population est prévue.

Publicité

On n'est pas ici pour fermer le dossier, on est ici pour se dire qu’il va y avoir un temps dans lequel on va être en mesure de revoir les citoyens, mais pour le moment, aujourd'hui, on peut boire l'eau , a enchaîné le Dr Aubin.

Elle devrait avoir lieu en septembre.