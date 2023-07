La Société d’assurance publique du Manitoba durcit les règles autour de l’alcool au volant

La Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) a annoncé mardi qu'elle ne couvrira plus l’assurance responsabilité pour les conducteurs aux facultés affaiblies impliqués dans des accidents à partir du 1er août.

Notre gouvernement s'est engagé à tenir les conducteurs en état d'ébriété responsables des dommages causés par leurs actes et à assurer la sécurité des routes pour tous les Manitobains , a affirmé le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen.

La responsabilité civile couvre les dommages causés aux autres véhicules et aux biens publics.

Avec ces nouvelles règles, si un conducteur en état d’ébriété cause des dommages à des propriétés ou à d'autres véhicules, MPI couvrira les dommages causés et demandera ensuite le remboursement à l'automobiliste responsable.

La conduite sous alcool est un choix que l'on fait et pour lequel on doit être tenu responsable , a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock.

La conduite sous l’effet de l’alcool peut aussi être punie par la suspension du permis de conduire et la saisie du véhicule.

Élimination de la marge de manœuvre

L’avocat de la défense en droit criminel, Kevin Minuk, défend régulièrement des personnes accusées de conduite avec facultés affaiblies. Il indique que MPI poursuivait déjà parfois des conducteurs accusés de conduite avec facultés affaiblies après des accidents.

J’ai eu des clients qui ont percuté un bâtiment et MPI a suspendu leur permis et dit qu’elle ne les rendra pas leurs permis jusqu’à ce qu’il y ait un mode de paiement pour rembourser les dommages , explique-t-il.

La différence maintenant c’est qu’il n’y a pas de marge de manœuvre, il n’y pas de latitude. Si tu as des facultés affaiblies et que tu as un accident, tu vas devoir payer la note.

L’avocat soupçonne que l’effet de ce changement sera une forte augmentation du nombre de poursuites en justice de MPI contre des conducteurs.

MPI a certainement le droit de le faire. Leur mandat, c’est la sécurité des gens sur la route, et c’est essentiellement une politique qu’ils mettent en place pour, ils espèrent, dissuader les gens de la conduite avec facultés affaiblies , ajoute-t-il.

Selon les chiffres fournis par MPI , l’alcool est en cause dans 25 % des cas d'accident mortel et entraîne la mort d’environ 26 personnes par an au Manitoba.

4,2 M$ de revenu net global

MPI a aussi publié son bilan financier pour l’année 2023, mardi.

Le président de la socitété, Ward Keith, s’est félicité de conclure l’année fiscale avec un revenu net global de 4,2 millions de dollars.

Le nombre total de demandes d'indemnisation Autopac en 2022/23 a augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente.

Le coût total des sinistres de la société pour l'année s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 164,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente. L'impact continu de l'inflation sur le coût des sinistres a largement contribué à cette augmentation, rapporte l’organisme dans un communiqué.

Avec les informations de Gavin Boutroy