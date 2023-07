Les salles de cinéma de la région font fureur cet été

Les cinémas de l'Abitibi-Témiscamingue connaissent un achalandage important cet été avec la sortie de nombreux films à succès.

Le propriétaire du Cinéma Paramount de Rouyn-Noranda, Pierre Gaudreault, affirme que les chiffres, jusqu’à présent, se rapprochent des anciens sommets atteints.

On connaît une année presque extraordinaire en termes de qualité de films et d’achalandage , se réjouit-il.

Une panoplie de films attendus

Plusieurs mégaproductions hollywoodiennes sont à l’affiche, ce qui attire bon nombre de spectateurs de tous âges.

« C’est comme une succession de blockbusters qui sortent un après l’autre. Il y a quelques semaines, c’était Spider-Man, ç’a été suivi par Indiana Jones puis Mission impossible, et là, on a Barbie et Oppenheimer. On a neuf films importants à jouer d’ici la fin du mois d’août », indique M. Gaudreault.

Ouvrir en mode plein écran Les salles de cinéma de la région, avec plusieurs films à succès, sont très achalandées par les temps qui courent. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Du côté de Val-d'Or, le propriétaire du Cinéma Capitol, Michel Veillette, ne demande pas mieux. Ça va très bien. On a un bon début d’été , note-t-il.

La fréquentation de son établissement est revenue au même niveau qu’avant la pandémie. Avec les feux de forêt, il y a également plusieurs personnes qui en ont profité pour aller au cinéma, à l'abri de la mauvaise qualité de l’air.

Les productions québécoises, comme Le temps d'un été de Louise Archambault, réussissent aussi à tirer leur épingle du jeu, selon les deux propriétaires.

Ouvrir en mode plein écran Le Cinéma Paramount de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Joël Côté

Un regain après un ralentissement

Pierre Gaudreault se rappelle des inquiétudes partagées dans le milieu du cinéma durant la pandémie. Il y a deux ou trois ans, pendant la COVID-19, on se demandait ce qui resterait de l’industrie du cinéma. Mais là, on voit bien que c’est terminé , mentionne-t-il, soulagé.

La production cinématographique s'est aussi améliorée, comme en témoignent les nombreux films à succès qui sont à l’affiche.

Toutefois, la grève des acteurs et des scénaristes qui sévit présentement à Hollywood a de quoi inquiéter, selon Michel Veillette.