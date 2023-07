La reine des claquettes Ethel Bruneau est décédée

Ethel Bruneau, connue comme étant la reine des claquettes de Montréal, est décédée à l’âge de 87 ans. La petite-fille de la danseuse, Majiza Philip, a confirmé la nouvelle à CBC lundi soir.

Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie , a déclaré Mme Philip à l'émission Daybreak. Je suis triste, mais aussi heureuse d'avoir eu la chance de la connaître, d'avoir reçu son enseignement et d'avoir été élevée par elle. »

Née à Harlem, un quartier de New York, en 1936, elle a étudié très jeune la claquette et s’est rapidement démarquée, allant jusqu’à se produire au Ed Sullivan Show et au Carnegie Hall.

Elle a déménagé au Canada à l’âge de 16 ans, où elle a acquis une réputation d'icône des claquettes montréalaises en dansant dans plusieurs clubs de la ville, comme le Rockhead's Paradise, l'Aldo, le Black Bottom, le Cavendish Club et le Maroon.

Au cours de sa carrière, elle a accompagné sur scène Alys Robi, Michel Louvain, Jean Grimaldi, Louis Armstrong, Oliver Jones ou encore Oscar Peterson.

Ouvrir en mode plein écran Ethel est arrivée au Québec en 1953, où elle a eu une carrière étincelante. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté / Ethel Bruneau

Transmission

Celle qu’on surnomme Miss Swing a ouvert son premier studio de danse à Dorion dans les années 1960, posant les bases d’un lègue encore bien vivant aujourd’hui, notamment à travers Majiza Philip, qui continue d’enseigner son art aux jeunes générations.

En 2019, lors de la fermeture de sa dernière école de danse à Dorval, Ethel Bruneau avait continué de superviser par vidéoconférence deux jeunes d’exception, qu’elle suivait depuis la tendre enfance.

Je m’en fous de l’argent; tu ne peux pas le garder quand tu t’en vas. Tout ce que je veux, c’est laisser quelque chose derrière moi et que les gens se souviennent que je suis passée sur terre. Je suis heureuse d’avoir enseigné à autant de personnes et de voir où elles sont rendues. C’est ce qui fait mon bonheur , avait-elle déclaré à Radio-Canada en 2022.

Plus tôt cette année, Ethel Bruneau a aussi été décorée du prix Doudou Boicel au Gala Dynastie, qui célèbre l’excellence noire, pour l’ensemble de sa carrière.

