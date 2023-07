Remaniement ministériel : Mona Fortier serait exclue du Conseil des ministres

La députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, pourrait être écartée du Conseil des ministres et perdre son poste de présidente du Conseil du Trésor, selon des informations obtenues par CBC.

Le premier ministre Justin Trudeau prépare un remaniement en vue de la prochaine campagne électorale et devrait dévoiler la composition de son nouveau Cabinet mercredi.

Mais le réseau anglais de Radio-Canada a appris que plusieurs ministres perdraient leur titre, dont Mona Fortier qui est à la tête du Conseil du Trésor.

Mme Fortier n’a pas souhaité confirmer la nouvelle. La question lui a été posée mardi après-midi, lors d’un point de presse concernant une annonce locale dans sa circonscription. La députée a dit souhaiter attendre l’annonce du premier ministre, mercredi.

Publicité

Aujourd'hui, je suis président du Conseil du Trésor et je suis députée d'Ottawa-Vanier. Nous verrons ce que le premier ministre annoncera demain. [...] C'est un privilège pour moi de servir là où on me dit de servir et aussi d'être députée d'Ottawa-Vanier , a-t-elle déclaré mardi.

Mona Fortier a été élue députée d’Ottawa-Vanier en 2017. La députée a pris du galon en 2021 lorsqu’elle a été nommée présidente du Conseil du Trésor.

À ce titre, Mona Fortier a mené les négociations avec des syndicats du secteur public pour le renouvellement de la convention collective de plus 155 000 fonctionnaires fédéraux.

Devant des offres qu’ils ont jugées insatisfaisantes, les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) relevant du Conseil du Trésor et ceux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont déclenché la grève en avril dernier.

Les employés de l'État en grève réclamaient des augmentations de salaire en fonction de la hausse du coût de la vie et plus de flexibilité en matière de télétravail, notamment.

Publicité

Le mouvement de débrayage a duré environ deux semaines.

Les fonctionnaires ont accepté en mai un contrat de travail qui prévoit une augmentation salariale de 12,6 % sur 4 ans, valide jusqu’en 2024.

Selon CBC, le ministre de la Justice et procureur général David Lametti et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino seraient écartés du Conseil des ministres.

D’autres ministres ont déjà annoncé qu’ils ne se représenteront pas aux prochaines élections. C’est le cas de Helena Jaczek à Services publics et Approvisionnements, de Joyce Murray à Pêches et Océans, de Carolyn Bennett à la Santé mentale et Dépendances et d’Omar Alghabra aux Transports.

CBC cite des sources qui sont au fait du remaniement ministériel en cours de préparation, mais qui ne sont pas autorisées à en parler publiquement.

Plus de détails à venir

Avec les informations de CBC