Des maringouins nombreux et voraces dans la Péninsule acadienne

Les moustiques sont au rendez-vous encore une fois cette année au Nouveau-Brunswick, mais cette fois avec un appétit qui semble plus grand qu’à la normale, surtout dans la Péninsule acadienne. Selon un spécialiste, le temps chaud et humide des dernières semaines est idéal pour ces bestioles.

Alain Doiron, de Pokesudie, a profité lundi d’une brise du nord-ouest pour laver sa voiture. Selon lui, sans ce vent du large, cette activité aurait été insoutenable tellement les moustiques sont présents en grand nombre dans ce coin de la Péninsule acadienne.

Il y a des maringouins cette année , affirme-t-il. Là on en profite avec le beau noroît, mais durant les dernières semaines, c’était humide et il y avait de la pluie. Il y en avait pas mal.

Alain Doiron de Pokesudie doit composer avec les nombreux moustiques.

Il raconte qu’il a tenté de trouver des solutions afin de cohabiter tant bien que mal avec les moustiques.

On s’est finalement acheté un genre de pavillon. On embarque là-dessous lorsqu’il y en a trop et on peut-être dehors , explique-t-il.

Quand les maringouins s'invitent en camping

Une trentaine de kilomètres plus loin, le Camping Pokemouche accueille des campeurs depuis une décennie. Marc-André Duguay est le fils du propriétaire. Homme à tout faire du camping, il n’a jamais vu un été aussi rocambolesque que celui de cette année.

Je dirais que ça fait dix ans que je suis ici puis cette année, dans les dix ans, c’est une affaire exagérée.

En dix ans, Marc-André Duguay n'a jamais vécu une telle situation.

De son côté, le propriétaire du camping Colibri Marco Plourde prend son mal en patience et tente de comprendre la situation.

Je pense qu’avec l'humidité qu’on a et la pluie qui n’arrête pas, c’est un mix parfait pour nos amis les maringouins , soutient-il.

En effet, seulement en juillet, on compte plus d’une quinzaine de jours de pluie dans la Péninsule acadienne. Aussi, le mercure et le facteur humidex ont été souvent élevés au cours du mois.

Des conditions idéales pour des moustiques vigoureux

Le professeur en écologie des insectes à l’université de Moncton, Gaëtan Moreau soutient que des conditions humides favorisent la survie des jeunes moustiques.

Les conditions chaudes vont favoriser la croissance des populations , explique le scientifique. Donc, lorsque l’on se retrouve avec des conditions chaudes et humides, on a une explosion de moustiques comme il se produit cette année.

Gaëtan Moreau est professeur en écologie des insectes à l'Université de Moncton.

Selon le professeur, le nerf de la guerre contre les moustiques est la préparation.

Il faut adapter les moments où on va être actif à l’extérieur , avance-t-il. Les moustiques vont préférer le matin tôt alors que c’est humide et tard le soir parce que c’est la période où ils ont moins de chance de dessécher.

Il est également conseillé de porter des vêtements longs aux couleurs pâles, d'utiliser du chasse-moustique et d’éviter les mouvements trop importants.

Quand on produit du dioxyde de carbone, on attire aussi beaucoup de moustiques , précise Gaëtan Moreau.

Des moustiques plus agressifs plus tôt

À la fin de la saison estivale, certaines variétés de moustiques font leur apparition. C’est le cas du moustique tigre qui risque de se pointer le bout du nez de façon plus précoce cette année.

Cette espèce est reconnue pour être agressive et opère du lever au coucher du soleil.

Un moustique tigre (Aedes Albopictus).

Si ces moustiques peuvent répandre des maladies dans les pays plus chauds, l'espèce canadienne ne peut pas transmettre de virus, de bactéries ou de microbe, car elle ne pique qu’une seule fois.

Les moustiques tigres apparaissent habituellement quelque part au mois d'août. Mais cette année, ils seront probablement là un peu plus tôt parce que tout est plus rapide en termes de développement du moustique.

Les campeurs, les festivaliers et les résidents de la Péninsule acadienne désireux de profiter de l’été sans trop se faire piquer devront encore s’armer de patience puisque l’on prévoit des journées pluvieuses et des températures élevées pour les derniers jours de juillet.