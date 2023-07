Un médecin d’Edmonton crée une application pour faciliter les tâches administratives

Un médecin d’Edmonton, Zaahir Moloo, a créé Scribeberry, une application qui a pour but de contribuer à réduire l’épuisement professionnel dans le milieu de la santé. Lancé en avril, l’outil compte déjà plus de 2000 professionnels inscrits.

Scribeberry est une application web qui utilise l'Intelligence artificielle (IA) pour générer notamment des rapports médicaux.

L'objectif principal est de réduire le taux d'épuisement professionnel et de permettre aux médecins ou aux professionnels de la santé d'être plus présents auprès des patients , explique le Dr Moloo.

Ce dernier explique qu'il pratiquait la médecine familiale à Spruce Grove, mais que, malgré le soutien de sa clinique et de ses collègues, il a subi du stress du fait notamment en raison des heures supplémentaires à effectuer, que ce soit à son cabinet ou chez lui.

Le Dr Zaahir Moloo a profité du léger répit offert par la pandémie pour quitter son cabinet de médecine familiale, où il avait 1800 patients, qui ont dû trouver d'autres professionnels de la santé.

Il a conçu Scribeberry avec Amaan Rattansi, un développeur de logiciels de Toronto. Leur but était que les patients puisse être en consultation avec leur médecin et que des rapports médicaux soient générés automatiquement pour des professionnels de la santé pendant qu'ils parlent.

Faciliter le travail des professionnels de la santé

L'application peut également servir à générer automatiquement des formulaires d'assurance, souligne le Dr Moloo, puisqu'elle a été conçue pour faciliter le travail administratif et éviter que des tâches ne s’accumulent.

Amaan Rattansi note pour sa part que la création de l'application a été un défi. Les médecins ont un flux de travail très spécifique et ils sont différents d'un bout à l'autre de la chaîne , fait-il remarquer. Nous voulions rendre les choses aussi faciles que possible pour les prestataires de soins de santé.

En gardant à l'esprit la confidentialité et la sécurité, les deux collaborateurs ont dû trouver un moyen pour que l'application enregistre les conversations entre médecins et patients tout en restant un outil facile à utiliser pour les prestataires de soins de santé.

Le développeur de logiciels explique qu'ils ont eu recours à l' IA , de sorte que les données du patient ne peuvent pas être partagées en ligne. Nous ne voyons jamais les données, nous ne les stockons jamais , assure-t-il. Tout est stocké du côté du personnel soignant. Et s'il y a une communication, elle est entièrement cryptée.

Scribeberry s'est récemment associée à un programme mondial de Microsoft qui aide les nouvelles entreprises à obtenir un financement et une assistance technique. Microsoft for Startups est disponible dans toute l'Amérique du Nord et devient rapidement populaire en Alberta et en Ontario.

Depuis, Zaahir Moloo a ouvert son propre cabinet de santé mentale où, selon lui, la charge administrative est moindre. Il estime par ailleurs que la médecine est une profession très traditionnelle, dans laquelle le changement n'est pas toujours encouragé. Personne n'a adopté l'approche technologique jusqu'à récemment [car] il y a beaucoup d'obstacles.

Avec Scribeberry comme option, il dit envisager de revenir à la médecine familiale avec un nombre de patients plus réduit. Je sais pertinemment que, s'il y avait eu quelque chose comme ça quand j'exerçais, je ne serais probablement pas parti.

