Améliorer son coup de patin grâce à la technologie

L'Académie Sports-Arts-Études de l'Atlantique à Dieppe au Nouveau-Brunswick peut maintenant compter sur un système technologique pour améliorer le coup de patin des joueurs et joueuses de hockey. Et quelques joueurs de haut niveau originaire de la région ont déjà pu profiter de ce système.

SpeedTracker, un appareil de l'entreprise québécoise SciencePerfo, permet d’évaluer la technique de patinage des joueurs à l’aide de caméras.

C’est un système qui va aller travailler la mécanique de patin , explique Pascal Valcourt, entraîneur-chef de l'Académie Sports-Arts-Études.

Cet outil permet d’analyser la technique des sportifs avec une approche plus scientifique, chose impossible dans la plupart des écoles de hockey.

Publicité

On a une courbe de vitesse à chaque poussée que les joueurs font, ça montre la vitesse qui est gagnée et celle qui est conservée entre les poussées. On peut vraiment voir les gains et les pertes et là on peut vraiment isoler et travailler des situations spécifiques , poursuit-il.

Des entraînements personnalisés

Les données recueillies permettent ensuite de créer le profil du joueur et de concevoir des entraînements qui lui serviront tant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci.

On regarde la puissance, le mouvement fonctionnel, les qualités athlétiques. On met tout ça ensemble et on essaie de faire un bon patineur qui se déplace rapidement , explique le kinésiologue Éric Arseneau, qui se base sur ces données pour améliorer la mobilité des joueurs hors de la patinoire.

Même si ce type de machine est utilisé depuis quelque temps chez les équipes de la LNH , les hockeyeurs amateurs peuvent aussi en bénéficier.

Avec les plus jeunes, on va aller visiter les points de bases, par exemple comment gagner en puissance ou conserver la vitesse , explique Pascal Valcourt.

Pour les plus vieux, l’appareil permet de s’intéresser à des détails techniques pouvant grandement améliorer leur jeu, ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'appareil de l'entreprise SciencePerfo permet de mesurer la performance des joueurs. Photo : Facebook (@ Académie Sports-Arts-Études de l'Atlantique)

Des joueurs de haut calibre à Dieppe

La présence de ce traceur de vitesse est un ajout intéressant pour les amateurs de hockey de la région, dit pour sa part Nicolas Savoie, qui a remporté la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec en mai dernier.

Publicité

On a un programme qui s'améliore chaque année, donc c’est le fun de voir des choses comme ça qui vont nous permettre de nous améliorer petit à petit , affirme le défenseur qui disputera sa première saison chez les professionnels en septembre avec les Americans de Rochester dans la ligue américaine.

Bien qu’il soit reconnu pour son bon coup de patin, Lukas Cormier reconnaît que les plus grands joueurs de la LNH peuvent s’améliorer grâce à ce genre de technologie. Tu ne peux jamais être un patineur parfait, donc c’est tout le temps bon de continuer à améliorer tous les aspects de la game , avoue celui qui vient de compléter sa première saison professionnelle avec les Silver Knights de Henderson.

L'Académie Sports-Arts-Études de l'Atlantique est la seule école dans les Maritimes à avoir ce SpeedTracker.

Avec les informations d'Yvan Roy