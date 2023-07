Au tribunal de Brampton, le terroriste Mohammad Moiz Omar a été condamné mardi après-midi à huit ans de prison pour l'attaque dans une mosquée de Mississauga le 19 mars 2022. L'homme de 24 ans avait plaidé coupable de trois accusations il y a une semaine lors d'une comparution procédurale devant la Cour supérieure de l'Ontario.

Mohammad Moiz Omar avait admis qu'il avait agressé, avec un répulsif à ours et une hachette, des fidèles au Centre islamique Dar Al-Tawheed, qu'il avait planifié l'attaque et qu'il était motivé par la haine des musulmans.

Il avait plaidé coupable de trois accusations, soit d'avoir administré une substance délétère avec l’intention de mettre la vie d'autrui en danger ou de causer des blessures, d'avoir mené une agression armée et d'avoir commis un méfait à l’égard d’un bien religieux motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion.

Personne heureusement n'avait été gravement blessé, mais un homme avait été frappé au ventre et un autre avait souffert des effets secondaires de la substance répulsive.

La Couronne et la défense sont satisfaites, puisqu'elles avaient réclamé une peine de huit ans de prison dans leurs arguments conjoints à l'issue de la reconnaissance de culpabilité.

L’imam de la mosquée, Ibrahim Hindy, estime par contre que c’est insuffisant.

Il aurait dû être condamné à plus de huit ans de prison , a déclaré M. Hindy lors d’une conférence de presse en fin de journée. Cette personne s’est préparée pendant un an pour tuer des gens qu’il ne connaissait pas, simplement en raison de leur religion , a-t-il dit.

Les membres de la communauté se remettent difficilement de l’attaque, a souligné l’imam. Certains croyants ont peur d’aller à la mosquée qu’ils aiment , a-t-il déploré.

C’est très difficile de vivre en sachant que quelqu’un voulait vous attaquer au moment où vous êtes le plus vulnérable.

Attention : cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Dans sa décision, le juge Bruce Durno, de la Cour supérieure de l'Ontario, a relevé plusieurs facteurs aggravants, comme la préméditation du crime, le caractère terroriste de l'attaque, le crime haineux, l'attaque dans un lieu de prière et le risque élevé que l'individu représente.

M. Omar n'a pas encore renoncé à son idéologie , dit-il.

Le magistrat a néanmoins relevé quelques facteurs atténuants, comme sa reconnaissance de culpabilité, ses excuses, son jeune âge, le soutien de sa famille et ses conditions de détention plus restrictives durant la pandémie.

Il a d'ailleurs soustrait de la peine les 254 jours qu'il a passés en détention préventive depuis son arrestation.

M. Omar a laissé entendre qu'il souhaitait changer et s'est engagé à suivre un programme en déradicalisation , ajoute-t-il.

Le juge Durno a par ailleurs mentionné le rapport psychiatrique de l'individu d'origine pakistanaise.

Le document révèle que l'individu est atteint d'une forme d'autisme, d'un développement limité et d'un désordre neurologique après une détresse fœtale à la naissance.

Les médecins l'ont décrit comme un homme naïf, suicidaire, avec une faible estime de sa personne et une prise de conscience limitée et des problèmes de sociabilité.

M. Omar éprouve des difficultés à s'adapter à la société et il n'a jamais été traité pour ses problèmes de santé mentale , répète le magistrat en lisant une partie du rapport.

Ouvrir en mode plein écran Image de la caméra de surveillance à l'intérieur de la salle de prière de la mosquée Dar Al-Tawheed. Photo : Imam Ibrahim Hindy

L'imam Ibrahim Hindy avait diffusé en matinée une vidéo de l'attaque sur Twitter quelques heures avant la comparution du terroriste à Brampton.

On y voit Mohammad Moiz Omar entrer dans la mosquée en agitant une hachette dans les airs avant d'asperger par-derrière avec le répulsif quelques fidèles qui se tenaient debout devant lui. L'individu est alors maîtrisé par des fidèles au sol.

Des fidèles avaient entendu l'homme d'origine pakistanaise crier à tue-tête Je vous hais et Vous êtes tous des terroristes pendant l'attaque.

Après son arrestation, Mohammad Moiz Omar avait fait des déclarations à la police dans lesquelles il exprimait sa haine des musulmans et sa déception de ne pas avoir pu causer de véritables préjudices aux victimes.

Ouvrir en mode plein écran L'imam de la mosquée Dar Al-Tawheed de Mississauga, Ibrahim Hindy Photo : Radio-Canada / CBC News

Dans un exposé conjoint des faits déposé à la Cour supérieure, M. Omar a avoué, tôt le 19 juillet dernier, être entré dans la mosquée avec une hachette et un répulsif à ours avec l’intention de tuer les quelque 30 membres de la congrégation qui priaient à l’intérieur.

La GRC avait déterminé au préalable que l'attaque avait bien été motivée par une idéologie haineuse avec pour objectif d’intimider une partie de la population canadienne, soit les Canadiens musulmans.

Après avoir interrogé l'individu et fouillé son ordinateur, les policiers se sont aperçus qu'il avait planifié l’attaque depuis un an et qu’il avait également réfléchi à d’autres moyens de la commettre.

Plusieurs armes et outils, dont un grand couteau, un couperet, un marteau, une corde, des lunettes de sécurité et des extincteurs avaient notamment été saisis dans le véhicule. La plupart des objets avaient été achetés dans une quincaillerie à grande surface.

Ouvrir en mode plein écran Une photo de l'exposé conjoint des faits montre un grand couteau, un couperet et une hache qui avaient été retrouvés sur Omar ou dans sa voiture après l'attaque de la mosquée. Photo : Cour supérieure de Justice de l'Ontario

La police soupçonnait aussi l'individu d'avoir tenté par ailleurs de se procurer une arme à feu, mais sans succès, et d'avoir voulu s'en prendre au consulat du Pakistan à Toronto.

Selon des documents judiciaires, Mohammad Moiz Omar avait déclaré aux enquêteurs qu'il était athée, bien qu'il fut de confession musulmane à la naissance.

Au cours d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient trouvé un disque dur contenant des séquences vidéo de la fusillade de la mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019.

Un suprémaciste blanc y avait tué 51 personnes en plus d'en blesser 40 autres le 15 mars 2019.

Omar avait notamment révélé à la police qu'il avait aimé voir une femme se faire tirer dessus durant cette attaque.

Ouvrir en mode plein écran L'imam Ibrahim Hindy s'adresse à la presse devant le tribunal de Brampton le jour de la reconnaissance de culpabilité du terroriste, le 19 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Darek Zdzienicki

À la suite de la reconnaissance de culpabilité, l'imam Ibrahim Hindy avait dit que les aveux du terroriste devant le tribunal représentaient le pire des cauchemars de sa congrégation .

Il ne s'agissait pas d'un individu qui passait une mauvaise journée ou qui éprouvait un épisode de santé mentale, mais de quelqu'un qui avait visiblement planifié ce qu'il voulait faire , avait déclaré l'imam Hindy.

Je suis reconnaissant que notre congrégation ait pu l'arrêter avant qu'il ne puisse finalement blesser quelqu'un , avait-il ajouté.

Les dommages causés à la mosquée ont été évalués à 16 000 $.