Un feu de forêt détruit sa maison, une famille ʔaq̓am remercie sa communauté solidaire

Une famille de la communauté ʔaq̓am, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, a perdu une maison familiale au nord de Cranbrook, qui contenait les souvenirs de cinq générations dans un incendie de forêt.

De perdre cette maison, c'est de perdre une partie importante de l'histoire de ma famille. En tant que Ktunaxa, nous avons habité ces terres depuis les temps immémoriaux , dit Blaine Burgoyne, le neveu de Rachel Sebastian, celle qui habitait la maison jusqu’à l'arrivée des flammes.

La maison, située sur la réserve de la bande ʔaq̓am, membre de la Première Nation Ktunaxa, a été complètement détruite par le feu de forêt de St. Mary’s River. La maison a été financée par le ministère des Affaires autochtones en 1970.

Nous avons tous commencé nos vies dans cette maison, à un moment ou un autre, avec ma grand-mère. Nous y avons grandi. Un membre de la famille part, un autre emménage. Donc, la maison contenait beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments spéciaux, au-delà des possessions qui ont été brûlées.

Le désastre a commencé le 17 juillet. Blaine Burgoyne était chez lui, assis sur son divan, lorsqu’une tempête de vent a violemment secoué sa maison et a coupé le courant. Le vent a fait tomber un poteau électrique, puis des incendies ont commencé près de la communauté, et plusieurs personnes y compris lui, sa tante, et d'autres membres de sa famille ont eu seulement 15 minutes pour évacuer les lieux.

Ouvrir en mode plein écran Les restes de la maison de Rachel Sebastian, qui a été détruite par le feu de forêt de St. Mary's River. Photo : Nakita Sebastian

Le brasier de St. Mary’s River occupe maintenant une superficie de 40 kilomètres carrés, et fait partie des 23 feux classifiés d’intérêt dans la province.

S’il n’a pas grandi depuis samedi matin, selon BC Wildfire, le feu a toutefois détruit sept habitations dans la communauté ʔaq̓am, et continue de présenter un risque. Plusieurs dizaines de personnes demeurent sous un ordre d'évacuation, et des alertes d’évacuation touchent plusieurs centaines d’autres, sur la réserve et dans les communautés voisines.

Le feu a aussi interrompu le fonctionnement de la station de traitement de l'eau potable de Fort Steele, ce qui a mené à un avis d’ébullition d’eau pour la municipalité.

Solidarité

La famille de Blaine Burgoyne a demandé l’aide à sa communauté, qui a répondu en grand nombre. Environ 60 personnes ont donné au total plus de 5000 dollars à sa famille qui a aussi reçu des vêtements, de la nourriture, du logement, et de l’aide avec les soins pour ses animaux domestiques et son bétail.

Le feu a tout remis en jeu. On ne savait pas ce qui allait arriver. De voir la communauté se serrer les coudes, et de s’asseoir ensemble à des déjeuners, des dîners, des soupers, et de voir les dons, ça fait valoir notre communauté, et ça met en évidence ce que signifie la communauté, vraiment.

Ouvrir en mode plein écran Le feu de forêt de St. Mary's River, dans le sud-est de la Colombie-Britannique Photo : BC Wildfire

Depuis dimanche soir, une quinzaine de résidents de la communauté ʔaq'am a eu l’autorisation de retourner à la maison, tout en étant prêts à repartir. D'autres personnes, comme Rachel Sebastian, ne peuvent toujours pas retourner dans leurs résidences, ou à ce qu'il en reste.

Blaine Burgoyne se console dans la puissance de la nature, et dans la découverte d'une solidarité profonde au sein de sa communauté. La terre a sa propre force. En ce moment, ce qui ressort, c’est l'entraide de la communauté. Les arbres repousseront, l’endroit sera vert à nouveau un jour. Mais ce sont les gens qui font en sorte qu’une communauté existe.

Avec les informations de Corey Bullock