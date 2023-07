Bradley Cooper et Sofia Coppola attendus à la Mostra de Venise  

Maestro, de Bradley Cooper, le film de Sofia Coppola sur Priscilla Presley et Ferrari de Michael Mann seront présentés en première mondiale au 80e Festival international du film de Venise cet automne.

L’équipe d’organisation a annoncé mardi la programmation de la 80e édition du festival, qui – malgré les gros noms derrière les films – pourrait être moins glamour que d'habitude sur le tapis rouge en septembre si la double grève des acteurs, actrices et scénaristes hollywoodiens se prolonge.

En raison de la grève, les interprètes ne peuvent pas promouvoir les films des grands studios et des plateformes de vidéo sur demande, avec lesquels le syndicat négocie.

Ouvrir en mode plein écran La réalisatrice américaine Sofia Coppola revisite dans son dernier long métrage la vie de Priscilla Presley, unique épouse d'Elvis. Photo : Getty Images / Angela Weiss

Le film Challengers avec Zendaya repoussé à 2024

Le prestigieux festival a déjà perdu une première très médiatisée à cause des conflits du travail aux États-Unis. Le drame sportif de Luca Guadagnino, Challengers, mettant en vedette Zendaya, devait être présenté à la soirée d'ouverture, mais a maintenant été repoussé à 2024.

Alberto Barbera, le directeur de la Mostra, a toutefois déclaré mardi que les effets des grèves sur la programmation du festival avaient autrement été minimes.

Maestro, réalisé par Bradley Cooper, est un film biographique sur le compositeur et musicien américain Leonard Bernstein, mort en 1990. Ce dernier est notamment l'auteur de la partition de la comédie musicale West Side Story et fut durant onze années le directeur de l’Orchestre philharmonique de New York. Le compositeur est interpété par Bradley Cooper lui-même.

Priscilla, un film basé sur les mémoires de Priscilla Presley Elvis et moi, met en vedette Cailee Spaeny et Jacob Elordi et était largement attendu au festival. Sofia Coppola avait également lancé Somewhere à Venise en 2010.

Son dernier long métrage est en lice pour le Lion d'or aux côtés de Ferrari, le drame de course automobile mettant en vedette Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari et Penélope Cruz dans celui de femme Laura. Le film est basé sur la biographie de Brock Yates.

La 80e Mostra de Venise se tiendra du 30 août au 9 septembre.

Avec les informations de Associated Press