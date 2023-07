La prévention de la noyade, une responsabilité partagée

Quatre noyades sur dix surviennent dans des rivières, selon la Société de sauvetage du Québec. Ces décès sont-ils attribuable à la témérité des baigneurs? La clé pour en réduire le nombre se trouve-t-elle entre les mains des autorités? Pour la Société de sauvetage du Québec, la prévention de la noyade est une « responsabilité partagée ».

L'importance d' éduquer le monde

Le drame touchant cet Ukrainien de 21 ans disparu dans les eaux de la rivière Etchemin, à Saint-Anselme, qui se trouvait vraisemblablement dans le secteur des chutes Rouillard au moment de sa disparition fait dire au maire de la municipalité, Yves Turgeon, qu’il faudrait peut-être réajuster notre message .

À l’entrée du parc des Chutes Rouillard, une pancarte affiche des pictogrammes signifiant diverses interdictions, dont la baignade.

À l'entrée du parc des Chutes Rouillard, une pancarte affiche des pictogrammes signifiant diverses interdictions, dont la baignade. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

C’est le seul endroit où on retrouve de l’affichage à cet effet aux abords de la rivière Etchemin, confirme le maire.

La prévention passe par du visuel, des pictogrammes, des pancartes, oui, mais ça passe aussi par d’autres messages .

On n’a jamais fait la promotion de la baignade mais on a de beaux points de vue et on invite la population à se rendre sur place , dit le maire Turgeon.

Toutefois, il précise qu’ à la municipalité, on demande aux gens de ne pas se baigner dans la rivière, parce qu’il n’y a strictement rien d’aménagé pour ça .

Yves Turgeon, le maire de la municipalité de Saint-Anselme, en entrevue avec Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Il concède qu’il faudra éduquer le monde , sensibiliser les gens aux mesures de sécurité et leur apprendre à lire le niveau de dangerosité de la rivière Etchemin.

Avec Bruno Caron, le directeur du service de Sécurité incendie, M. Turgeon compte s’ajuster à ce qu’on vient de vivre , revoir les mesures en vigueur en vue d’éviter d’autres drames comme celui appréhendé.

Un comité devrait être mis sur pied jeudi prochain, à l’occasion d’une réunion du conseil municipal, ajoute M. Turgeon.

Comment s'y retrouver?

La Société de sauvetage du Québec souligne à quelques reprises dans son « Guide de bonnes pratiques à l’intention des propriétaires et exploitants de sites riverains », diffusé en 2020, que la sécurité sur les plans d'eau est l'affaire de tous.

Le but du document de 44 pages est de favoriser l’accès public aux berges et aux cours d’eau naturels en offrant des milieux sécuritaires et attrayants , y lit-on d’entrée de jeu.

À travers ce guide, la Société dit vouloir sensibiliser non seulement la population aux risques spécifiques des activités aquatiques dans des environnements peu ou non supervisés , mais aussi les propriétaires et exploitants de sites riverains, dont les municipalités, quant à leurs responsabilités .

Propriétaire d’un site riverain : Au Québec, le propriétaire foncier est responsable du préjudice causé à un tiers par sa faute, notamment du fait de sa propriété. Il doit donc prendre tous les moyens nécessaires et raisonnables pour prévenir un tel préjudice. Par ailleurs, puisque de larges portions du territoire québécois sont de propriété publique, la vaste majorité des plans d'eau l'est aussi. Responsable ou exploitant d’un site riverain ou d’un plan d’eau : Un propriétaire peut exploiter lui-même sa propriété, mais il peut aussi en déléguer la responsabilité à un tiers, le plus souvent au moyen d’un contrat. Les règles et modalités d’utilisation d’un site riverain doivent être déterminées par le propriétaire ou par l’exploitant. Usager d’un site riverain ou d’un plan d’eau : Un usager pratiquant une activité doit suivre les règles et modalités d’accès et de fréquentation définies par l’exploitant. Il doit aussi accepter le risque inhérent à l’activité qu’il choisit de pratiquer. Source : Société de sauvetage du Québec

Concrètement, le guide aborde l'analyse de la situation, la gestion des risques, l'aménagement des sites, la signalisation, la gestion des situations d'urgence, et l'éducation du public.

Ne jamais être seul

S’adressant aux baigneurs, François Lépine, directeur des programmes à la Société de sauvetage du Québec, conseille de bien connaître le plan d’eau dans lequel on souhaite se baigner, de bien connaître les courants .

Est-ce qu’il y a une chute ou des rapides qui sont en amont? Est-ce qu’il y a des risques?

Rencontré par Radio-Canada jeudi dernier, M. Lépine, entre autres risques , évoque les vents violents, les troncs d’arbre, les vortex et les courants, qui sont variables d’une fois à l’autre, et qui peuvent ponctuer les plans d’eau.

Nous, ce qu’on encourage, si vous voulez vous baigner dans un milieu naturel, choisissez une plage qui est surveillée par des surveillants sauveteurs , tranche-t-il. À ce moment-là, on sait que le lieu est sécuritaire.

François Lépine, directeur des programmes, Société de sauvetage du Québec. Photo : Radio-Canada

Dans son guide, la Société rappelle que les milieux non supervisés ne sont pas assujettis à des dispositions spécifiques du Code de construction et du Règlement sur la sécurité dans les bains publics, incluant notamment la qualification et la présence de préposés à la surveillance .

En milieu naturel, à moins d’être dans un milieu surveillé, M. Lépine recommande de ne jamais être seul pour se baigner.

En lien avec la disparition du jeune homme ukrainien, à Saint-Anselme, il reconnaît aussi qu’il faudrait davantage sensibiliser les nouveaux arrivants aux risques liés aux plans d’eau.

Avec des informations de Marika Wheeler et Philippe L'Heureux