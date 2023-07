Mastectomie et diagnostic de cancer erroné : une Britanno-Colombienne demande réparation

Une Britanno-Colombienne de North Vancouver espère obtenir réparation après avoir subi l’ablation d’un sein à la suite d’un diagnostic de cancer erroné, il y a 7 ans.

En mai, un jury civil de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé à Elena Ivanova 400 000 dollars de dommages et intérêts de la part du Dr Robert Wolber, le pathologiste qui lui avait diagnostiqué un cancer à tort.

Ce dernier a fait appel du verdict, ce qui signifie que la majeure partie de la somme accordée par le jury a été retenue, et qu'il faudra des mois avant qu’Elena Ivanova obtienne un règlement.

Les gens doivent être protégés. Des erreurs de ce genre ne devraient pas être commises, et si elles le sont, elles doivent être réparées.

J'ai une bonne nouvelle, vous n'avez pas de cancer

Au début de l’année 2016, Elena Ivanova consulte son médecin de famille après avoir découvert une masse dans son sein droit, à la suite d’un accident de ski. Elle subit une mammographie et une biopsie, et un chirurgien lui annonce qu'elle est atteinte d'un carcinome métaplasique, un cancer rare et agressif.

Je n'arrivais pas à y croire. Le temps s'était arrêté pour moi , se souvient la femme aujourd'hui âgée de 61 ans.

Neuf jours plus tard, elle subit une mastectomie totale et se fait à l’idée d’endurer les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Cependant, lors de son premier rendez-vous avec un oncologue de BC Cancer pour discuter du plan de traitement, le médecin lui annonce : J'ai une bonne nouvelle, vous n'avez pas de cancer.

Pour quelle raison avais-je subi cette opération? Je sais que c'est une bonne nouvelle, mais c'était très, très, très difficile, parce que c'est un corps humain. Si vous l'endommagez, vous ne pouvez pas le restaurer.

Un rapport de biopsie « peu clair et contradictoire »

Dans sa réponse à la plainte d’Elena Ivanova, le Dr Wolber nie toute négligence et maintient que toutes les procédures et investigations médicales qu'il a effectuées à l'égard de la plaignante étaient appropriées aux circonstances et conformes à la pratique médicale standard .

Il y est aussi souligné que si le rapport de biopsie a bien diagnostiqué un carcinome métaplasique, le Dr Wolber a recommandé une biopsie excisionnelle pour retirer la masse afin de l'examiner de plus près, et non une mastectomie.

Dans un rapport d'expertise destiné à la cour, la Dre Ashley Cimino-Mathews, pathologiste à l'Université Johns Hopkins, aux États-Unis, et spécialiste des tumeurs du sein, écrit qu'une biopsie excisionnelle n’était pas la réponse appropriée à un cancer aussi agressif.

Son rapport indique que la décision du Dr Wolber de diagnostiquer sans équivoque un carcinome métaplasique du sein était en deçà de la norme de soins et qu'il aurait dû communiquer toute incertitude quant au diagnostic dans son rapport de biopsie.

Le Dr Wolber n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC /Radio-Canada.

Le jury, qui a conclu à la négligence du Dr Wolber, a décrit le rapport pathologique comme déroutant à la lumière de la gravité du diagnostic. Il a diagnostiqué une maladie et recommandé un traitement pour une autre. C'était peu clair, contradictoire et en deçà des normes de diligence d'un pathologiste raisonnablement prudent , a écrit le jury.

Ouvrir en mode plein écran Elena Ivanova, 61 ans, est toiletteuse pour chiens à North Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Une bataille juridique onéreuse

Selon l'avocat d'Elena Ivanova, Don Renaud, le Dr Wolber exerce le droit d'appel dont jouit tout Canadien, mais la procédure d'appel ne fait qu'augmenter le coût d'une bataille juridique déjà très onéreuse.

Selon lui, les médecins ne peuvent consacrer autant d'argent à leur défense contre les allégations de négligence que grâce au soutien de l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), une organisation à caractère mutuel vouée à la défense des médecins canadiens. Ce qui aurait dû se passer ici, c'est qu'avec une compréhension publique appropriée de ce qui s'est passé, les pratiques qui ont mené à cette tragédie puissent être améliorées.

Un porte-parole de l' ACPM a indiqué que l'organisation n'était pas en mesure de faire des commentaires sur des médecins en particulier et qu'il serait inapproprié de dire quoi que ce soit au sujet d'une affaire qui est encore devant les tribunaux.

Demandez un deuxième, un troisième avis

Elena Ivanova affirme que la mastectomie a causé des dommages à sa santé physique et mentale. J'ai toujours été en bonne condition physique, mais après l'opération, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je ne pouvais plus dormir correctement.

Sa faiblesse ne lui permet plus d'atteindre la même intensité lors de ses randonnées en montagne, et le yoga lui cause des douleurs au dos qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Je n'ai plus l'impression d'être une femme attirante. Je dois cacher mes dégâts. J'ai jeté toutes mes belles robes , confie-t-elle.

C'est difficile à accepter.

Aujourd'hui, Elena Ivanova estime que toute personne confrontée à un diagnostic et à des recommandations de traitement drastique ne doit pas avoir peur de demander plus d'informations à son médecin.

Ils sont bons, ils sont très instruits, mais ils doivent vous accorder plus de temps, plus d'attention. Si vous obtenez un avis, demandez un deuxième avis, un troisième avis , insiste-t-elle. Demandez-leur de vous expliquer 10 000 fois. C'est à eux de vous expliquer correctement. Nous ne sommes pas médecins.

D'après les informations de Bethany Lindsay