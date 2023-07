Pemmican Island devient le 93e parc provincial du Manitoba

L’île située sur le lac Winnipegosis, Pemmican Island, est devenue le 93e parc provincial au Manitoba. Cette désignation est un soulagement pour les Premières Nations qui redoutaient l’arrivée d'exploitations minières sur leur île qui avait perdu son statut de zone protégée depuis 2016.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord, Greg Nesbitt, a souligné l'importance de préserver la biodiversité de l’île.

Nous veillerons à ce que son écosystème et sa valeur culturelle soient préservés pour les générations futures , a-t-il déclaré.

L'île inclut un habitat pour une variété d'oiseaux aquatiques, y compris les aires de nidification des cormorans à aigrettes, une espèce protégée en vertu de la loi sur la faune et la flore. D’autres espèces protégées sont régulièrement observées sur l’île, comme le pélican blanc, le goéland argenté, le goéland à bec cerclé, la sterne caspienne et le harle bièvre.

Greg Nesbitt a également appuyé sur le devoir de réconciliation avec les Premières Nations de la région.

Cette île sera protégée et restera inexploitée, ce qui permettra aux Manitobains de profiter des sites naturels et aux peuples autochtones de continuer à accéder à la zone pour la chasse, la pêche et autres activités traditionnelles , affirme-t-il.

Une consultation publique a été menée pendant 45 jours, avec 426 participations et a reçu 96 % d’avis en faveur de la mise en place du parc provincial.

Une désignation attendue de longue date

La désignation de l’île comme parc provincial était attendue de longue date. Dans une entrevue accordée en 2017 à CBC /Radio-Canada, le représentant de la communauté de Pine Creek, Thomas Nepinak, estimait que sans protection, Pemmican Island risquait de devenir une île fantôme .

À l’époque, un permis de prospection minière avait été délivré, mais la province n'avait pas connaissance d'un quelconque calendrier de prospection , confiait un porte-parole du gouvernement provincial.

Des études avaient révélé la présence de gisements de zinc et de nickel dans le sol et le lit des lacs autour de Pemmican Island.

Le réseau de huit îles autour de Pemmican Island avait obtenu le statut de parc provincial en 2017.

Le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada au Manitoba, Ron Thiessen, estimait que Pemmican Island n'avait pas été désignée comme zone protégée à cause de la présence de minerais potentiellement exploitable qui l'entoure.