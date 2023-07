20,3 M $ d’investissements pour combattre la violence fondée sur le sexe en Saskatchewan

Les gouvernements fédéral et provincial ont signé un accord bilatéral, mardi, pour mettre fin à la violence fondée sur le genre en Saskatchewan. À travers cet accord, Ottawa investira 20,3 millions de dollars pour appuyer la prévention et la sensibilisation des communautés.

Dans un communiqué conjoint, les gouvernements fédéral et provincial soulignent que la violence fondée sur le genre continue d'être un obstacle important à l’égalité des genres au Canada.

Il s’agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque, qui touche des personnes de tous les milieux, de tous les genres et de tous les âges , indique le communiqué.

Le plan d'action national qui s'étale sur une période de 4 ans vise à responsabiliser les communautés par le biais de solutions communautaires.

Selon la ministre fédérale des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, il s'agit d'une annonce historique et la collaboration entre gouvernements.

Nous savons que nous ne pouvons pas mettre fin à la violence fondée sur le genre si nous ne travaillons pas ensemble. C'est pourquoi le partenariat à plusieurs niveaux est le fondement de notre plan d'action national , indique-t-elle.

Le plan se concentre sur trois domaines prioritaires que sont l’accroissement des mesures de prévention, l’atteinte aux populations mal desservies et à risque, et la stabilisation du secteur de la violence fondée sur le genre.

De son côté, la Saskatchewan s’engage à collaborer avec des partenaires et des organismes de la province pour améliorer les services offerts aux victimes et aux survivantes de violence fondée sur le genre, ainsi qu’à leurs familles.

D'après la province, l'accent sera également mis sur les initiatives visant la prévention qui peuvent contribuer à s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène.

Le gouvernement de la Saskatchewan financera un large éventail d'initiatives mettant l'accent sur la prévention, des mesures visant à sensibiliser au problème, à informer le public, à aider les personnes les plus exposées et à soutenir les interventions. Ce sont des investissements qui peuvent nous rapprocher de notre objectif ultime, qui est de mettre fin à la violence fondée sur le genre , précise la ministre provinciale qui est responsable de la condition féminine, Laura Ross.

Au Canada, plus de 11 millions de personnes âgées de 15 ans et plus ont été victimes de la violence d'un conjoint au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.