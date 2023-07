L’autoroute Transcanadienne fermée près de Jemseg au N.-B.

Au Nouveau-Brunswick, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) indique que l'autoroute 2 est temporairement fermée dans la région de Jemseg, en raison d'une collision dans une zone de construction.

Dans un avis sur Twitter, la GRC précise qu'une collision est survenue dans la région de Whites Cove et que les voies de l'est et de l'ouest de l'autoroute 2 sont temporairement fermées.

La circulation est déviée et la GRC ajoute que des délais sont à prévoir. Aucun autre détail n'est disponible pour le moment, mais des témoins rapportent avoir vu de la fumée près de la sortie 346 de la Transcanadienne.

Plus de détails à venir.