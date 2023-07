Le stationnement, un défi pour des restaurateurs de la rue Montcalm

Des restaurateurs de la rue Montcalm, dans le secteur de Hull, s'inquiètent de l'impact de nouvelles règles de stationnement sur leurs affaires. Des clients d’ailleurs ont reçu des « avis de réclamation » d'une entreprise privée de stationnement qui ressemblent à s’y méprendre à des constats d’infractions. Ces « contraventions » n’ont toutefois peu de valeur légale, selon un avocat.

Tout juste sorti d'une pandémie qui a mis à mal son chiffre d'affaires, le propriétaire de Naples Pizza, Charbel Karakouzian, dit faire face à un tout casse-tête.

Une voie réservée jusqu'à 18 h aux autobus sur la rue Montcalm a récemment été prolongée d'une autre heure, ce qui empêche ses clients de se stationner devant son restaurant à une heure normalement achalandée.

Selon lui, cette prolongation fait toute la différence.

On dépense tellement d'argent pour attirer les gens au centre-ville et rendus au centre-ville, on les chasse avec les stationnements, parce qu'il n'y en a pas ou parce que les clients ont toujours des contraventions , explique-t-il en entrevue.

Ouvrir en mode plein écran Charbel Karakouzian est le propriétaire du Naples Pizza. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Tout près de la pizzeria, le restaurant Soif Bar à vin doit composer avec la même problématique.

Publicité

Presque tous les soirs, il y a quelqu'un qui se stationne avant 19 h devant l'établissement [...] Ce n'est pas le fun pour accueillir les gens. On commence par leur dire : "désolé, vous ne pouvez pas vous stationner là" , fait valoir Véronique Rivest, propriétaire et sommelière.

Avec moins de places de stationnements dans la rue, les clients doivent se tourner vers d'autres options, comme le stationnement privé qui appartient à l'entreprise Indigo, juste en face.

Peu familiers avec les règles de stationnement du secteur, certains clients y garent leur voiture sans acquitter les frais. Après une agréable soirée au restaurant, plusieurs d'entre eux ont découvert, sur le pare-brise de leur voiture, un « avis de réclamation » aux allures d'une contravention.

Ouvrir en mode plein écran Des exemples d'avis de réclamation remis dans des stationnements privés à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Des contraventions sans valeur légale

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a confirmé qu'il n'avait rien à voir avec ces avis et que seuls les policiers et les agents de stationnement peuvent remettre des constats d’infraction en matière de stationnement .

Par conséquent, remettre un avis qui ressemble à s’y méprendre à un constat d’infraction est une pratique illégale.

Les citoyens sont invités à se renseigner sur les modalités du stationnement qu’ils souhaitent utiliser et à respecter les règlements préétablis et indiqués par les propriétaires .

En vertu de la loi sur le recouvrement de certaines créances, on n'a pas le droit d’utiliser des documents qui peuvent être susceptibles d’être confondus par les gens , précise Éric Lamontagne, avocat chez Contravention Experts.

Le document en tant que tel ressemble à s’y méprendre au format habituel d’une contravention , confirme ce dernier. Ce que je vois, c’est qu’ils veulent donner l’impression aux gens qu’ils viennent de recevoir un ticket, mais ce n’en est pas un.

Me Lamontagne indique qu'il faut plutôt le voir comme un litige civil . Les personnes qui reçoivent ce type d’avis de réclamation ne sont pas dans l’obligation de payer le montant indiqué.

Réclamer une créance comme ça, alors qu’il n’y a pas eu de jugement rendu et si vous n’êtes pas sous contrat avec des obligations successives, il n’y a pas de raisons pour que ça vienne affecter votre crédit.

Les personnes qui refusent de payer s'exposent toutefois à de possibles mises en demeure, si la compagnie décide d'impliquer les tribunaux.

Au moment d'écrire ces lignes, Radio-Canada n'avait pas obtenu de commentaires de la part de l'entreprise Indigo.

Avec les informations de Maude Ouellette et de Charles Lalande