Neuf bananiers fleurissent à l’Université de la Saskatchewan et surprennent des experts

Neuf bananiers fleurissent en même temps dans une serre à l'Université de la Saskatchewan. Il s’agit d’un phénomène « très rare » en Amérique du Nord qui suscite l'étonnement des experts.

La serre de l'Université de la Saskatchewan abrite quatre variétés distinctes de bananes, soit le Cavendish, le Robusta, le Plantain et le Kannan.

L'horticulteur et chargé de cours invité à l'Université de la Saskatchewan, M.P.M. Nair, souligne que la culture des bananes n'est pas rapide.

Ouvrir en mode plein écran M.P.M. Nair est horticulteur et chargé de cours à l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Aishwarya Dudha

Selon l’expert, la croissance et la production de fruits d'un arbre dans une serre nécessitent environ un an, en tenant compte de la quantité adéquate de lumière et d'eau.

Le Robusta est similaire au Cavendish, mais son goût est légèrement différent. Il est un peu plus sucré. Lorsqu'il mûrit, il sera beaucoup plus tendre , explique M.P.M. Nair.

Ouvrir en mode plein écran L'un des neuf bananiers qui donnent des fruits dans la serre de l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Aishwarya Dudha

L'expert estime qu'il est possible que le changement climatique puisse être à l'origine de ce phénomène, mais il ne peut affirmer cela avec certitude.

La professeure au département des sciences végétales de l’Université de la Saskatchewan Karen Tanino estime aussi que ce phénomène est extrêmement rare .

Publicité

C'est parfois comme l'éclipse solaire. Parfois, [...] ça arrive tout simplement , précise Karen Tanino.

Cette dernière met en évidence que les bananiers requièrent un entretien relativement simple, mais qu'ils exigent une irrigation, une fertilisation, un éclairage et des soins appropriés.

Qui aurait pensé qu'au Canada, à l'Université de la Saskatchewan, nous aurions ce matériel génétique diversifié pour cultiver des fruits tropicaux, et c'est formidable d'entrer dans une serre quand il fait -40 et de voir ces plantes en fleurs , déclare-t-elle.

Selon les informations communiquées par l'Organisation des Nations Unies (ONU), les bananes Cavendish constituent environ 47 % de la production mondiale. D’ailleurs, il s’agit du type de bananes que l'on trouve généralement dans les épiceries.

Avec les informations d’Aishwarya Dudha