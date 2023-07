Le milieu touristique montréalais a de quoi se réjouir : Tourisme Montréal a dévoilé de nouvelles prévisions faisant état de 10 millions de visiteurs dans la métropole d'ici la fin de l'année, en hausse par rapport aux précédentes estimations, présentées en début d'année.

En début de saison, on avait dit prévoir environ 9,5 millions de visiteurs en 2023, mais au rythme où les choses se déroulent, notamment avec le nombre de visiteurs internationaux qui sont à Montréal présentement, on pense dépasser les dernières prévisions pour atteindre quelque 10 millions de visiteurs cette année , explique la porte-parole pour Tourisme Montréal, Aurélie de Blois

L'organisation explique ce succès comme un mélange entre la volonté des gens de sortir profiter de Montréal et l'offre touristique de la métropole, qui ne tarit pas d'options pour les touristes.

C’est un festival après l’autre à Montréal. Juste pour rire vient de commencer, et ensuite, ce sera Osheaga. Il faut aussi dire que les gens parlent beaucoup de la métropole pour notre offre gastronomique. Nous sommes une capitale gastronomique en Amérique du Nord, alors que 40 % des 100 meilleurs restaurants au pays se trouvent ici , renchérit-elle au sujet de l'attractivité de la métropole.

Une bonne nouvelle pour tous

Tourisme Montréal se réjouit de ces plus récentes données qui font le bonheur des commerçants, des visiteurs, mais aussi des résidents.

C'est aussi le cas pour Glenn Castanheira, directeur général pour la Société de développement commercial Montréal centre-ville, qui estime que les données représentent une excellente nouvelle, autant pour Montréal que pour la province.

C’est important de savoir que le centre-ville de Montréal est la porte d'entrée pour le tourisme au Québec. Chaque dollar qui est dépensé dans notre centre-ville nous aide à payer nos routes, nos écoles, nos infrastructures et nos services.

Bien que la crise sociale liée à l'itinérance ait découragé certains touristes québécois de venir à Montréal, M. Castanheira soutient que cette situation n'a pas freiné les touristes provenant d'autres métropoles qui connaissent des problèmes similaires.

La toxicomanie et l’itinérance ont freiné les touristes québécois, plutôt que la clientèle internationale. Cette dernière provient de grandes métropoles qui sont aussi aux prises avec de graves problèmes d’itinérance, surtout en Amérique du Nord. Ironiquement, ces touristes considèrent que notre centre-ville est fantastique à ce niveau parce que c'est meilleur que ce qu’ils connaissent chez eux , explique-t-il.

Les quartiers en profitent

Une dynamique observée avec le tourisme en 2023 est l'attractivité des quartiers hors du centre-ville. Tourisme Montréal soutient que ceci faisait partie d'une stratégie pour distribuer les flux touristiques en mettant sur pied des activités un peu partout sur l'île.

Mme De Blois cite en exemple le champ de tournesol qui prendra place dans Ahuntsic-Cartierville sur une friche industrielle. Quant à elle, la conseillère de la Ville pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Alia Hassan-Cournol, est ravie du succès qu'a suscité la piétonnisation des rues auprès des touristes.

On s’attendait à des chiffres plus importants cette année au centre-ville. Mais, il y a des touristes partout sur l'île. Oui, on s'attendait à de bons chiffres, mais il faut dire que la Ville et les partenaires ont mis les efforts avec la piétonisation de plusieurs rues pour que le tourisme se dirige ailleurs qu’au centre-ville , affirme-t-elle, donnant la piétonisation de la rue Wellington à Verdun comme exemple de succès.

En 2022, Montréal avait accueilli huit millions de touristes. Il s'agissait de 80 % de l'activité recensée en 2019, avant la pandémie.

Avec les informations obtenues par Gabrielle Proulx