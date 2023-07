Le Collège Keyano veut contribuer à la formation de médecins à Fort McMurray

Le Collège Keyano, à Fort McMurray, dans le nord de l'Alberta, souhaite contribuer à la formation de nouveaux médecins sur son campus. Son président, Jay Notay, a déclaré que l'idée n'en était qu'au stade préliminaire, mais que le collège aimerait travailler avec les programmes médicaux existants de l'Université de Calgary et de l'Université d'Alberta.

Jay Notay estime que former des médecins à Fort McMurray les incitera à rester sur place lorsqu'ils seront prêts à exercer. Nous avons une vision et nous allons voir ce que nous pouvons faire.

En janvier, le gouvernement de l'Alberta a accordé un million de dollars à l'Université de Calgary, à l'Université de l'Alberta, à l'Université de Lethbridge et à l'école polytechnique du Nord-Ouest pour une étude de faisabilité de la mise en place d'une formation médicale à Lethbridge et à Grande Prairie.

Les ministères albertains de l’Enseignement supérieur et de la Santé ont reçu un rapport préliminaire des quatre établissements d'enseignement supérieur. La province étudie les coûts, les avantages et les modèles de formation possibles, mais n'a pas fixé de délai pour prendre une décision.

Jay Notay affirme que le Collège Keyano souhaite participer aux discussions et qu’il a déjà un espace pour un programme.

Formation ou rétention

Trois nouvelles écoles de médecine ouvriront leurs portes au Canada à partir de 2025, à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, à l'Université métropolitaine de Toronto et à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique.

Publicité

L’École de médecine du Nord de l’Ontario, basée à Thunder Bay, forme des médecins, des adjoints aux médecins et d'autres professionnels de la santé dans le but de les encourager à exercer dans le nord de l'Ontario.

Les programmes médicaux existants augmentent le nombre d'étudiants admis. Le gouvernement de l'Alberta dépense près de 20 millions de dollars pour ajouter 120 nouvelles places dans les écoles de médecine de l'Université de l'Alberta et de l'Université de Calgary.

Toutefois, la Dre Fred Rinaldi, présidente de l'Association médicale albertaine, souligne qu’il faudra une décennie pour que ce type d'initiative donne des résultats et que cela ne résoudra pas la crise actuelle causée par le manque de médecins de famille.

Le Service canadien de jumelage des résidents n'a pas été en mesure de pourvoir 22 postes de médecins de famille en Alberta après un deuxième tour de jumelage.

Fred Rinaldi affirme ne voir aucun inconvénient aux efforts déployés pour proposer une formation médicale en dehors d'Edmonton et de Calgary. Je pense simplement que ce n'est pas la question d'actualité la plus brûlante dans la crise à laquelle nous sommes actuellement confrontés.

La députée de Calgary-Varsity et l'une des porte-parole de l'opposition en matière de santé, Luanne Metz, fait écho aux commentaires de Mme Rinaldi. Selon elle, la mise en œuvre d'un programme médical existant dans une ville plus petite mérite d'être discutée, mais elle estime que le gouvernement doit résoudre les problèmes plus vastes qui font fuir les médecins et les empêchent de s'installer en Alberta.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine