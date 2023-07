Le Noyau-du-Quartier-Chinois, l'ancienne manufacture de cigares S. Davis & Sons et l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal sont maintenant considérés comme des biens patrimoniaux au sens de la loi québécoise.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a fait savoir mardi que le site et les deux immeubles avaient été classés récemment.

L'annonce survient 18 mois après la signature des avis d'intention de sa prédécesseure Nathalie Roy. Il s'agit d'un délai exceptionnel, dans la mesure où la loi prévoit que, sauf exception, une décision finale doit normalement être prise dans un délai d'un an.

Les neuf immeubles du noyau institutionnel du quartier chinois, l'ancienne manufacture S. Davis & Sons et l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal – aussi connu sous le nom de la maison Wing – se sont ajoutés au Registre du patrimoine culturel du Québec jeudi dernier.

Leur classement survient alors que le gouvernement Legault et l'administration Plante se sont entendus pour protéger davantage le secteur de la pression immobilière. La Ville de Montréal a réduit notamment les hauteurs permises, en décembre dernier.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, seuls deux immeubles du quartier chinois étaient jusqu'ici classés au Registre du patrimoine culturel du Québec, soit l'église et le presbytère de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit, sur la rue Jeanne-Mance.

La construction de deux immenses bâtiments de style contemporain à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue Viger est venue récemment ébranler la communauté chinoise qui fréquente le quartier.

L'acquisition d’immeubles patrimoniaux par des promoteurs immobiliers, dans les dernières années, a aussi généré son lot de craintes, ce qui a poussé Québec et Montréal à agir ensemble pour préserver le caractère historique du secteur.

Le quartier chinois de Montréal est le seul district historique significatif d'une communauté chinoise préservé au Québec et dans l'est du Canada. Ses limites convenues sont circonscrites par la rue Jeanne-Mance, la rue Saint-Dominique, l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque.

L’étude architecturale ayant mené à la révision du plan d'urbanisme de Montréal, l'an dernier, a toutefois proposé un élargissement du territoire vers l’est et l’ouest, soit jusqu’aux rues Sainte-Élisabeth et De Bleury – une suggestion retenue par l'administration Plante.