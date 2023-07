Quelques jours avant son départ, Tudor Alexis s’ouvre sur son expérience au Canada et les controverses qui ont marqué son mandat.

Dans une entrevue à l’émission Pas comme d’habitude, Tudor Alexis a, pour la première fois, répondu publiquement aux allégations de harcèlement qui ont mené à la tenue d’enquêtes au cours de son mandat.

Le consul général de France à Toronto dessert les citoyens français en Ontario et au Manitoba.

En poste depuis 2019, il a été blanchi à la fois par le bureau de l’ambassadeur de France au Canada et par des inspecteurs envoyés par Paris.

En soulignant son devoir de réserve, le consul qualifie les récents mois de tumulte de moments extrêmement durs et pénibles .

Ça vous frappe quand vous savez très bien que le ministère attache une extrême importance à l’exemplarité de ses chefs de poste.

Pressé sur ce qui a pu pousser au moins six plaignantes à déposer des signalements à la cellule tolérance zéro, M. Alexis insiste : Il ne m’appartient pas de commenter ces personnes. [...] Sachez que je n’ai lu aucune de ces plaintes .

Il affirme qu’une trentaine d’autres employés à son service pourraient plutôt témoigner de son style de gestion marqué par énormément de bienveillance .

Des amitiés en bagage

Après quatre ans au Canada, Tudor Alexis conserve des souvenirs précieux de son séjour, dont des rencontres inhabituelles avec des Français ou des habitants au Canada, mais aussi avec des francophones et francophiles.

J’apporte énormément d’images et de senteurs, et surtout trois valises pleines d’amitiés.

Le consul sortant se dit particulièrement fier des liens établis avec la jeunesse : Travailler pour la francophonie et donner la fierté à la jeunesse francophone de Toronto, la fierté d’être francophone et avoir ce bagage intellectuel, culturel et langagier .

Prochains défis

Tudor Alexis ignore pour l’instant quel sera son prochain défi professionnel.

Ayant brusquement perdu son père le mois dernier, il affirme avoir demandé au ministère de ne pas être de nouveau affecté à l’étranger pour l’instant, car il souhaite se rapprocher de sa mère qui habite Paris.

Pour lui, il s'agit d'une occasion de reconnecter avec la famille et de regoûter au plaisir de la vie parisienne et revoir les amis , affirme-t-il en soulignant que le ministère s’affaire à regarder d’autres opportunités pour lui en France.

Nouveau consul général

Bertrand Pous, qui évolue actuellement au ministère des Affaires étrangères à Paris, a été nommé en juin dernier et entrera en poste à titre de consul général de France à Toronto au cours des prochaines semaines.

Son prédécesseur prévoit revenir en Ontario pour assurer une transition en personne.