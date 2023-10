Doug Ford blâme une nouvelle fois Jim Watson pour les ratés du train léger d’Ottawa

De passage dans la capitale nationale mardi matin, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a réitéré ses attaques contre l’ancien maire d'Ottawa, Jim Watson, pour les problèmes du train léger. Il assure faire confiance à son successeur, Mark Sutcliffe, pour régler la situation.

Selon M. Ford, l’actuel maire prend le taureau par les cornes pour améliorer la fiabilité du train léger.

Je ne suis pas un expert, je ne suis pas ingénieur, mais on n’a pas besoin d’être ingénieur pour constater qu’il y a des problèmes qui existent, qu’il n’y a pas eu beaucoup de supervision quand il a été construit , a-t-il dit en conférence de presse.

À deux jours de l'élection partielle provinciale dans Kanata-Carleton, M. Ford était de retour à Ottawa, mardi, pour souligner la fin des travaux de remplacement de six ponts le long de l'autoroute 417 à Ottawa, dont récemment le viaduc de l'avenue Bronson.

On veut un train léger, on sait que tout ça a été mal géré par l’administration précédente, par le maire précédent. On a maintenant le maire Sutcliffe qui va bien faire les choses.