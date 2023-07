L’Ontario et le Michigan renforcent leurs liens économiques

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a signé mardi un protocole d'entente avec la gouverneure de l'État du Michigan, Gretchen Whitmer, pour accroître la coopération économique entre les deux juridictions.

La signature s'est faite lors d'une cérémonie virtuelle à laquelle ont participé Gretchen Whitmer, Doug Ford et Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce.

L'Ontario et le Michigan partagent des liens économiques profonds en tant que partenaires, voisins et amis. Cet accord permettra d'ouvrir encore plus de possibilités de travailler ensemble et de stimuler la croissance économique , souligne le premier ministre Ford dans un communiqué.

Le Michigan et l'Ontario, qui abritent le passage frontalier le plus fréquenté pour les marchandises entre les États-Unis et le Canada, ont des intérêts économiques profondément partagés sur des questions allant de la mobilité future à l'agriculture , indique de son côté la gouverneure Whitmer.

Le document est axé sur la coopération économique afin de soutenir des initiatives conjointes dans des domaines tels que les véhicules électriques et les chaînes d'approvisionnement intégrées.

Stimuler la croissance

Dans le cadre du protocole d'entente, l'Ontario et le Michigan établiront un conseil de coopération en matière d'approvisionnement.

Le protocole fait partie d'une stratégie plus large pour le commerce avec les États-Unis du gouvernement de l'Ontario afin de favoriser les investissements bilatéraux et assurer un meilleur accès aux marchés publics pour les entreprises ontariennes.

Ce conseil soutiendra un dialogue ouvert sur les marchés publics, pour améliorer la transparence et l'engagement des entreprises des deux côtés de la frontière en matière d'achats publics.

En plus de cette collaboration, les deux juridictions entendent travailler de concert dans le domaine des technologies de pointe, de la cybersécurité, de l’agriculture et du développement rural, des carburants alternatifs propres, ainsi que du tourisme, indique le communiqué.

Le renforcement de nos relations avec nos partenaires du Michigan contribuera à créer les conditions nécessaires pour que les entreprises des deux territoires, y compris celles de notre secteur automobile, restent compétitives à l'échelle mondiale , a précisé Vic Fedeli.

Pour Rocco Rossi, président de la Chambre de commerce de l'Ontario, cette entente va aussi favoriser la croissance économique.

Ce qui est bon pour l’Ontario est bon pour le Michigan et vice-versa. Cette entente, qui tire parti des forces de l’Ontario et du Michigan, peut favoriser la reprise économique, attirer de nouveaux investissements et créer des chaînes d’approvisionnement plus solides qui bénéficieront tant aux entreprises qu’aux travailleurs , dit-il dans le communiqué.

L’Ontario et le Michigan ont le passage frontalier le plus fréquenté en Amérique du Nord et sont l’un pour l’autre le plus important partenaire commercial.