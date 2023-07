Un grave accident force Sherbrooke à retirer les balançoires de plusieurs parcs

Sherbrooke a retiré temporairement les balançoires dans cinq de ses parcs après qu’une femme de plus de 50 ans a reçu le poteau supérieur d'une d'entre elles en plein visage dans le parc Saint-Charles-Garnier.

L'incident est survenu dimanche en soirée. J’étais dans ma cour. J’ai entendu quelqu’un crier , raconte une voisine du parc.

C’est sûr qu’en face d’un parc, on entend souvent les cris d’enfants, mais c’était un cri bizarre.

J’ai vu un monsieur courir vers les jeux. Il a crié "appelez le 911." [...] Il demandait si on avait des serviettes hygiéniques, des compresses pour le front de la dame. Je suis allée chercher dans ma maison, je suis allée au parc, et on a vu la dame qui était assise à terre avec le front ensanglanté, qui mettait des compresses, continue-t-elle. On a vu que c’était le poteau de la balançoire [qui était tombé].

Les équipes d’urgence ont aidé la dame blessée, qui se trouvait au parc avec sa petite-fille, selon la voisine.

Cette dernière indique que sa propre fille avait utilisé la balançoire en question peu avant l’accident, et avait constaté qu’elle semblait moins solide que d’habitude. Ça bougeait, on voyait des fissures dans les coins.

On a eu très peur

Un groupe de jeunes garçons croisés par Radio-Canada au parc mardi après-midi ont aussi été témoins de l’accident.

Le barreau est tombé sur le front d’une madame. On a eu très peur. On avait mal au cœur pour elle, on espère que tout va bien se passer de son côté, lancent-ils. C’était une grand-mère, donc ça aurait pu être très dangereux.

Le directeur général du Centre de communication santé Estrie, Pascal Roberge, confirme qu’un appel a été lancé au 911 vers 19 h 30 dimanche.

À la suite de l'évaluation de l'appel téléphonique par la répartitrice médicale d'urgence, c'est certain que ça a été évalué comme un risque potentiel de détérioration clinique, donc une affectation urgente , explique-t-il.

C'était une priorité urgente en termes de morbidité.

La sécurité reste prioritaire, assure Sherbrooke

La mairesse suppléante de Sherbrooke, Danielle Berthold, assure que la Ville a été très vigilante dans le dossier.

Tout de suite, on a retiré la balançoire au parc et bien sûr, on a procédé au retrait des balançoires de cinq parcs de la Ville, incluant celui-ci, afin de faire des vérifications. Le fournisseur sera dans le plan d'attaque aussi pour faire les expertises. À la suite de ça, le dossier va suivre son cours , soutient-elle.

Les autres parcs visés sont le parc Ma Villa, le parc de Saint-Alphonse-de-Liguori, le parc Saint‑Boniface et le parc de Saint-Colomban.

Ouvrir en mode plein écran Les balançoires ont aussi été enlevées au parc Saint-Alphonse-de-Liguori. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La préoccupation principale, à la Ville de Sherbrooke, c’est la sécurité de la population, donc tout de suite, nos services ont très bien réagi et on fera la lumière sur ce malheureux incident.

La conseillère municipale du district du Carrefour, Fernanda Luz, indique ne pas avoir de nouvelles quant à l'état de santé de la dame blessée. Je ne connais malheureusement pas la suite des choses depuis l’accident , souligne-t-elle.

Quand j’ai pris connaissance de ça, j’étais inquiète pour la santé de la personne qui a subi l’accident, et inquiète pour les citoyens autour, qui, j’imagine, auront besoin d’être rassurés. Ce sont des infrastructures faites pour s’amuser, on n’imagine jamais qu’il va y avoir des accidents comme ça.

Elle assure que la Ville fait de ce dossier une priorité.

Avec les informations de Marie-France Martel et des Guylaine Charette