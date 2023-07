Plus d’options pour les joueuses de soccer acadiennes

Alexandra Roy de Grande-Digue au Nouveau-Brunswick voit les Acadiennes prendre de plus en plus de place au sein de l’équipe des Aigles bleues de l’Université de Moncton.

À sa cinquième saison, elle est témoin de l'évolution du soccer féminin dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Passionnée d'histoire, Alexandra a même fait un projet universitaire sur l'évolution de l'équipe des Aigles bleues.

Dans le cadre de mon projet sur l'évolution du soccer féminin à l'Université de Moncton, j’ai constaté qu’on a beaucoup plus d'Acadiennes dans l'équipe aujourd’hui. Auparavant il y avait des Acadiennes, mais c'était surtout des filles du Québec qui brillaient sur le terrain , dit-elle.

Aujourd'hui, ce sont des Acadiennes les stars de l'équipe.

Selon elle, l’arrivée de l’Académie de haute performance a contribué à l’essor du sport de haut niveau dans la région.

On s'est retrouvé avec un bassin de filles qui voulaient être là, des filles qui voulaient performer. On a eu la chance d'aller à Ottawa et au Québec pour participer à des programmes grâce à des entraîneurs de haut niveau.

Des joueuses remarquées

Plusieurs universités canadiennes ont l'œil sur les filles de l'Académie et l'Université de Moncton n'est plus la seule option pour les joueuses.

Ouvrir en mode plein écran Alexandra Roy a eu plusieurs offres d'autres universités, mais a préféré rester à Moncton. Photo : Gracieuseté Université Acadia

J'avais plusieurs offres universitaires, mais l'Université de Moncton était la plus proche avec des bourses d'études intéressantes. Je voulais étudier l'histoire dans notre université acadienne. En plus, je pouvais continuer à jouer avec des amies dans l'équipe de l'Université de Moncton , explique Alexandra quant à son choix de demeurer dans la région.

Les Aigles veulent rebondir

Le camp d'entraînement des Aigles bleues débute au mois d'août.

Avec aucune victoire, la saison dernière est à oublier, mais l’équipe peut rebondir, croit Alexandra Roy.

Depuis la Covid on a eu de la misère, mais cette année avec toutes les jeunes filles qui arrivent de l'Académie et notre fierté acadienne je crois qu'on a des chances de mieux performer.

Tout comme pour son équipe, elle souhaite que l'équipe du Canada remonte la pente.

J'espère que le Canada gagne ses prochains matchs, le mieux ce serait d'éviter d'affronter les États-Unis avant la finale.

Le Canada va tenter de vaincre l'Irlande lors de leur deuxième match le 26 juillet. Leur premier match contre le Nigéria s'est terminé à égalité, ce qui a permis à l'Australie de prendre le premier rang du groupe B.