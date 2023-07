Après un début de mois caractérisé par une chaleur extrême dans la province et à Sudbury, des intervenants des milieux de l'environnement et de l'aide aux sans-abri recommandent que l'accès à la climatisation soit considéré comme un besoin fondamental.

C'est essentiel pour tout le monde , a déclaré Jacqueline Wilson, avocate spécialisée dans les solutions durables pour l'Association canadienne du droit de l'environnement.

Selon elle, une température de 26 degrés Celsius ou plus peut être dangereuse pour les personnes vulnérables; notamment les personnes aux prises avec une dépendance, les personnes âgées ou les sans-abri.

Il est certain que ce besoin fondamental [d'accès à la climatisation] fait défaut , affirme pour sa part, Jehnna Morin, directrice générale du Sudbury Centre for Transitional Care.

Mme Morin fait savoir qu'elle a transformé le centre en station de rafraîchissement, fournissant des sucettes glacées, de l'eau et de l'ombre pour les personnes vulnérables.

Jehnna Morin est la fondatrice et directrice générale du Sudbury Centre for Transitional Care. C'est un groupe de travailleurs et de bénévoles qui aident les populations vulnérables et à risque à réintégrer la société.

En début de semaine, Statistique Canada a souligné dans un rapport l'importance de la climatisation pour l'ensemble du pays. Selon le document, 85 % des Ontariens ont accès à une unité de climatisation à la maison.

Le rapport indique notamment que les personnes qui n'étaient pas propriétaires d'une maison étaient nettement moins susceptibles de disposer d'un tel système.

Le document sort après que le Grand Sudbury et le Nord de l'Ontario ont dû faire face à des alertes de chaleur extrême pendant plusieurs jours. Les températures atteignaient 29 °C et plus au début du mois.

Important de se rafraîchir

Burgess Hawkins, directeur de la division de la protection de la santé à Santé publique Sudbury et districts, a déclaré à CBC qu’il faut trouver un lieu sûr pour se rafraîchir quand il fait très chaud.

Si vous avez l'air conditionné et que vous pouvez le mettre en marche à la maison, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, nous vous suggérons d'utiliser d'autres endroits , a-t-il suggéré.

Les lieux publics ouverts pendant la journée, notamment les centres commerciaux et les bibliothèques, sont des endroits idéals pour mieux affronter la canicule.

Pour ceux qui sont chez eux et qui n'ont pas d'air conditionné, l'élimination des sources de lumière contribue à faire baisser la température.

M. Hawkins conseille de ne pas utiliser des ampoules à incandescence, par exemple, car elles dégagent beaucoup de chaleur.

Jacqueline Wilson propose d’abaisser les conséquences de la chaleur extrême à l'extérieur grâce à la végétation.

Les quartiers habités par des gens à faible revenu ont tendance à avoir beaucoup moins de verdure et sont plus chauds que les autres quartiers. Les toits verts et les centres de rafraîchissement sont alors une réponse appropriée , a-t-elle expliqué.

Elle prévient toutefois que ces aménagements d'infrastructures sont loin d'être des solutions face au changement climatique.

Avec les informations de Clement Goh de CBC