Le port de Havre-Saint-Pierre compte mener une étude d’avant-projet d’ici quelques mois concernant notamment l’accueil d’une navette fluviale Minganie-Gaspésie via Anticosti. L’étude inclut un volet pour évaluer les options d’agrandissement et de modernisation de ses infrastructures portuaires.

Avec de telles améliorations, le port de Havre-Saint-Pierre estime qu'il serait en mesure d'accueillir un tel traversier entre Havre-Saint-Pierre, Anticosti et Rivière-au-Renard.

La directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault, considère que la fermeture récente du seul lien routier entre la Minganie et le reste du Québec, le pont Touzel, démontre la pertinence du projet.

On espère que ça a sonné une cloche au gouvernement. Si le quai de Havre-Saint-Pierre était prêt pour l’accueil d’un traversier, il existe déjà des traversiers qui auraient pu être mis à la disposition (de la population) , lance-t-elle.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, est du même avis.

Dans la situation présente, où l’on a eu une fermeture temporaire du pont Touzel, c’est certain qu’on aurait pu se servir du port [de Havre-Saint-Pierre] , fait-il valoir.

Une étude d’un demi-million de dollars

Odessa Thériault indique que le coût de l’étude est estimé à près de 500 000 $. De cette somme, elle précise que Développement économique Canada (DEC) octroie près de 280 000 $ et la MRC de Minganie, environ 15 000 $.

Au moment d’écrire ces lignes, DEC et la MRC de Minganie n’ont pas confirmé ces chiffres rapportés par Odessa Thériault.

De son côté, Québec investit 100 000 $ dans cette étude. La province en avait fait l’annonce en mars dernier, lorsqu’elle avait précisé qu’elle investissait 2,5 M$ dans 25 projets de la Côte-Nord.

Les autres volets de l’étude concernent l’optimisation et l'amélioration des installations portuaires pour les plaisanciers, les pêcheurs, mais aussi pour un potentiel agrandissement afin d’accueillir des croisières internationales, selon Odessa Thériault.

Un traversier souhaité par plusieurs

Depuis de nombreuses années, un traversier entre la Gaspésie, l'île d'Anticosti et la Côte-Nord est espéré par les milieux économique, touristique et social de l'Est-du-Québec.

Odessa Thériault soutient que le projet avance bien. À la fin du mois de mars, on a eu une rencontre dans laquelle il y avait notamment le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ), la Société du Plan Nord ainsi que la Société des traversiers du Québec (STQ) , informe-t-elle.

Le dossier est vivant. On se dit qu’une réponse rapide [du gouvernement du Québec] aurait sans doute été une réponse négative. Le gouvernement a besoin de plus d'informations. C’est un bon son de cloche pour nous.

Un outil pour l’industrie touristique?

La Minganie connaît un début de saison touristique difficile. Pour cette région, Tourisme Côte-Nord estime que 50 % des réservations du mois de juin jusqu’à la mi-juillet ont été annulées.

Paul Barriault est persuadé que la venue d’un nouveau traversier pourrait encourager plusieurs touristes de la Gaspésie à venir sur la Côte-Nord.

Si on regarde en Gaspésie, ils ont plus de 10 fois le volume de touristes que nous avons en Minganie. Si l’on va chercher un maigre pourcentage de ces touristes, disons 25 %, on va doubler ou même tripler le nombre de touristes qui vont venir en Minganie , affirme-t-il.