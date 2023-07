Vaccin anti-COVID-19 : l’annonce d’une dose de rappel se fait attendre au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas encore annoncé ses intentions quant à l’offre d’une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé aux Canadiens, il y a deux semaines, d’en obtenir une cet automne s’il s’est écoulé au moins six mois depuis leur dernière dose ou infection.

On s’attend à ce que les prochains vaccins soient conçus pour cibler les plus récents sous-variants d’Omicron qui circulent dans le monde, par exemple les XBB.1.5 et XBB.1.16, a indiqué le CCNI le 11 juillet.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick continue d’étudier les recommandations du CCNI et il communiquera au public toute mise à jour en matière de vaccination contre la COVID-19, selon le porte-parole Sean Hatchard.

L’épidémiologiste Colin Furness, professeur adjoint à l'Université de Toronto, juge que le manque de précision des autorités provinciales est décevant. Il dit qu’il serait insensé de ne pas se faire vacciner contre les sous-variants XBB.

Aux personnes qui croient courir peu de risques de tomber gravement malade, M. Furness rappelle qu’elles peuvent toujours contaminer des personnes plus vulnérables.

Cicatrices vasculaires, caillots sanguins entraînant un accident vasculaire cérébral, lésions du pancréas entraînant le diabète, toutes ces complications peuvent résulter d'un cas bénin chez certaines personnes , explique Colin Furness.

Ouvrir en mode plein écran L'épidémiologiste Colin Furness juge décevante l'absence de d'annonce d'une dose de rappel au Nouveau-Brunswick pour l'automne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Dale Molnar

Les gens qui préfèrent surmonter la maladie plutôt que se faire vacciner jouent en quelque sorte à la roulette russe, selon l’épidémiologiste. J’espère qu’ils vont tous gagner, mais les données indiquent clairement que beaucoup de gens perdent , dit-il.

Publicité

16 autres décès en juin

Les autorités médicales du Nouveau-Brunswick ont annoncé 16 décès attribués à la COVID-19 en juin, ce qui porte le total de morts à 913 depuis le début de la pandémie.

Vingt-trois personnes atteintes ont été hospitalisées en juin, dont trois aux soins intensifs.

La province a confirmé 211 nouveaux cas en analysant des tests PCR en laboratoire. Tous les échantillons soumis au séquençage se sont révélés être de la lignée XBB.

La dose de rappel importante pour certains groupes

La vaccination contre la COVID-19 est particulièrement importante pour les personnes qui présentent un plus grand risque d’infection ou de maladie sévère, dont les suivantes, selon le CCNI :

les adultes de 65 ans ou plus;

les résidents des établissements de soins de longue durée et d’autres milieux de vie collective;

les personnes présentant des affections sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé de COVID-19 sévère;

les femmes enceintes;

les personnes appartenant aux communautés des Autochtones, des Métis et des Inuits ou qui en proviennent les membres des communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité;

les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Publicité

Une dose de rappel est aussi particulièrement importante pour toute personne qui n’a pas encore contracté la COVID-19, selon le CCNI .

Les vaccins anti-COVID-19 contribuent à réduire l’impact de cette maladie sur le système provincial de santé à l’automne et en hiver tandis que sévissent d’autres maladies comme l’influenza ou le virus respiratoire syncytial, ajoute le CCNI.