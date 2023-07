Les températures extrêmes qu'enregistrent notamment l'Amérique du Nord et le sud de l'Europe n'auraient jamais pu se produire sans changements climatiques, d'après une nouvelle étude qui prédit que ces vagues de chaleur surviendront plus fréquemment à l'avenir.

Les auteurs de cette étude, publiée mardi (Nouvelle fenêtre), soutiennent que ces canicules meurtrières auraient été impossibles sans l'accumulation continue de gaz à effet de serre dans l'air, un phénomène lié à l'activité humaine.

Les chercheurs appartiennent au World Weather Attribution, une organisation fondée en 2015, partenaire du Collège impérial de Londres. Leur étude examine trois vagues de chaleur s'étant produites simultanément sur trois continents, soit l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Des événements climatiques plus fréquents

Selon eux, ces épisodes de chaleur extrême vont devenir plus fréquents.

Dans le cas de la canicule ayant frappé la Chine ce mois-ci, elle est liée à l'augmentation de gaz retenant la chaleur qui sont, eux, en grande partie attribuables à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La probabilité que la Chine subisse un autre épisode de chaleur extrême s'en trouve ainsi multiplié par 50, disent les auteurs de l'étude.

Durant la première moitié du mois de juillet, des millions de personnes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie ont souffert comme jamais de la chaleur.

Ouvrir en mode plein écran Un couple s'asperge d'eau à Phoenix dans un campement de sans-abri. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / PATRICK T. FALLON

À Phoenix, en Arizona, le mercure s'est élevé autour de 43 degrés Celsius ou plus pendant plus de 20 jours d'affilée. En de nombreux endroits du sud de l'Europe, les températures ont fracassé des records tandis que dans un village reculé du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, le mercure a atteint 52 degrés Celsius, du jamais-vu.

Publicité

Depuis l'avènement de la combustion à l'échelle industrielle, le monde s'est réchauffé de 1,2 degré Celsius, de sorte que les vagues de chaleur ne sont pas rares dans le climat actuel et que le rôle du changement climatique est absolument écrasant , a déclaré Friederike Otto. Cette climatologue de l'Imperial College dirige l'équipe de scientifiques internationaux bénévoles de la World Weather Attribution.

Une étude non revue par les pairs

L’étude menée par le World Weather Attribution n’a pas été révisée par les pairs, mais ses résultats sont basés sur des méthodes standardisées publiées en 2020.

Le climatologue texan John Nielsen-Gammon ne remet pas en doute les conclusions de l'étude, mais il note qu'elle porte sur une vaste zone du sud-ouest des États-Unis, et qu'elle pourrait ne pas s'appliquer à chacun des endroits de cette région.

Le doyen de la faculté d'environnement de l'Université du Michigan, Jonathan Overpeck, affirme pour sa part qu' il est clair que tout le sud du pays va subir les pires effets de la chaleur qui ne cesse de s'aggraver, et cet été devrait être considéré comme un sérieux signal d'alarme .

De nouvelles ressources pour s'adapter

Le Canada n'a pas été épargné par la chaleur intense et des incendies ont ravagé des forêts tant en Colombie-Britannique qu'au Québec.

En entrevue sur ICI RDI, mardi, Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales au sein d'Équiterre, a commenté l'étude en affirmant que les conséquences importantes de l'activité humaine, ajoutées aux phénomènes climatiques normaux comme El Niño, donnent lieu à un été qui est extrêmement chaud .

Quand on voit que les extrêmes d'aujourd'hui sont possiblement les normales de demain, on se dit qu'on doit déployer de nouvelles ressources pour adapter nos pays, nos collectivités, nos villes, nos villages à se préparer à ce qui s'en vient.

M. Viau affirme que les gouvernements commencent à manquer d'excuses pour retarder l'action destinée à contrer les changements climatiques. Et plus ils retardent l'action, plus ça leur coûte cher.

Avec les informations de Associated Press et The New York Times