Le triple saut des prix des billets des JO 2024

« On se dit que là, c'est en France et à Paris, donc ce n’est pas loin de la maison. On va pouvoir aller les voir en vrai. Ça change des autres années, alors qu’on était devant la télé. »

Julie Guesnet, athlète de BMX, avait bon espoir d’assister aux épreuves olympiques de son sport, d’autant qu’elles se tiendront non loin du terrain où elle entraîne des jeunes quelques jours par semaine, en banlieue de Paris.

Mais le système de tirage au sort, privilégié par l’organisation pour la vente de billets, ne lui aura pas permis d’obtenir les laissez-passer très convoités. C’est assez frustrant , lance-t-elle.

Choisies au hasard, les personnes inscrites devaient d’abord sélectionner au moins trois compétitions auxquelles elles désiraient assister, avant que la vente individuelle de billets soit ouverte.

Ouvrir en mode plein écran Julie Guesnet n'a pas réussi à obtenir de billets pour les compétitions de BMX, sport qu'elle pratique. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Comme de nombreux Français, Julie Guesnet a constaté qu’une fois son tour venu, de nombreuses compétitions n’étaient plus disponibles ou encore que les places restantes se vendaient à des prix exorbitants. Ainsi les billets pour les demi-finales de natation coûtaient 630 euros (plus de 900 dollars canadiens) et ceux pour les finales d’athlétisme dépassaient 900 euros.

Je trouve ça dommage parce que, du coup, ça restreint l'accès aux personnes lambda qui aiment le sport et qui en pratiquent dans des clubs.

Des coûts importants

L’organisation des Jeux olympiques tire ses recettes à peu près pour un tiers [...] de la billetterie , explique le professeur d’économie à l'École des mines de Paris, François Lévêque.

En décembre 2022, le budget d’organisation des Jeux était estimé à 4,4 milliards d’euros, sans compter les infrastructures et les coûts publics liés à la sécurité de ces compétitions, dont certaines se dérouleront devant les lieux iconiques de Paris, comme le Champ-de-Mars, les Invalides ou la Place de la Concorde.

Ouvrir en mode plein écran François Lévêque, professeur en économie, explique que les recettes de la vente de billets permettront de soulager les contribuables français. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon le professeur Lévêque, les revenus tirés de la vente de billets permettront d’enlever un poids financier à la population française.

Les coûts sont élevés. Évidemment, il s'agit de faire en sorte que les recettes couvrent les coûts. L'idée n'est pas que les contribuables français subventionnent l'organisation des Jeux olympiques.

C’est très cher, comme à chaque édition des Jeux , s’est défendue la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur les ondes de la radio France Inter, mardi.

Publicité

Selon Franceinfo, à Londres, en 2012, les tarifs oscillaient entre l’équivalent de 22 euros et 824 euros, alors qu’à Paris, la grille tarifaire va de 24 euros à 930 euros. Mais le média public précise que davantage de places abordables ont été mises en vente lors de l’édition britannique des Jeux.

En contrepartie des billets dont le prix est parfois très élevé, la ministre Oudéa-Castéra assure que le gouvernement et certaines collectivités distribueront gracieusement des centaines de milliers de billets, notamment aux jeunes.

En réponse aux critiques, l’organisation de Paris 2024 évoque par ailleurs le million de billets à 24 euros mis en vente pour assister à diverses compétitions.

Un spectacle en partie gratuit

Ouvrir en mode plein écran Des essais techniques ont été menés sur la Seine le 17 juillet en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Quelques centaines de milliers de personnes devraient également pouvoir assister gratuitement à la cérémonie d’ouverture sur le long de la Seine, alors que les places payantes pour l’événement se vendaient à un prix allant de 90 euros à 2700 euros, selon l’emplacement sur les berges du fleuve.

Ce qu’on regarde, ce sont les centaines de milliers de spectateurs qui assisteront gratuitement à une cérémonie d'ouverture. Et c'est aussi grâce aux gens qu'on s'ouvre vers les autres et qu'on permet un accès , assure Thierry Reboul, directeur administratif de Paris 2024.

Chose certaine, peu importe qui aura la chance d’y assister physiquement, l’organisation promet d’offrir un spectacle grandiose au monde entier dans un an avec cette cérémonie qui, contrairement aux précédentes, ne se déroulera pas dans un stade.

Ouvrir en mode plein écran Thierry Reboul, directeur administratif de Paris 2024, promet une cérémonie d'ouverture «hors norme». Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair