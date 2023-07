Des élus du Parti libéral du Canada (PLC) ont commencé à faire savoir publiquement leur intention de ne pas être candidats aux prochaines élections, alors que le premier ministre Justin Trudeau multiplie les rencontres privées en vue de mercredi, date à laquelle il devrait annoncer la nouvelle composition de son Cabinet.

Depuis lundi, quatre ministres ont déclaré qu'ils ne seraient pas candidats aux prochaines élections, soit Omar Alghabra (Transports), Carolyn Bennett (Santé mentale et Dépendances), Joyce Murray (Pêches, Océans et Garde côtière canadienne) et Helena Jaczek (Services publics et Approvisionnement).

Ces annonces surviennent alors que Justin Trudeau a rappelé à Ottawa cette semaine ceux et celles qui seront appelés à former son nouveau Cabinet. Selon nos informations, le premier ministre souhaite former une équipe de campagne forte en s'entourant essentiellement d'élus qui seront sur les rangs au prochain scrutin.

Ce dernier pourrait théoriquement être déclenché à tout moment, le gouvernement Trudeau étant minoritaire à la Chambre des communes. Son alliance avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) lui permet néanmoins d'espérer tenir encore quelque temps, voire jusqu'en octobre 2025.

6:16 Le mordu de politique et ancien directeur des communications de Stephen Harper, Dimitri Soudas, livre ses réflexions sur le remaniement qui se prépare à Ottawa.

Omar Alghabra, Joyce Murray et Helena Jaczek ont tous trois signalé mardi sur les réseaux sociaux qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections. Par conséquent, je quitterai le Cabinet , a même précisé le ministre des Transports.

M. Alghabra siège actuellement aux Communes comme député de Mississauga-Centre. Le politicien de 53 ans était ministre des Transports depuis les élections de 2021. Unilingue anglophone, il a fait connaître sa décision de quitter la vie politique fédérale dans une vidéo uniquement en anglais, mardi.

Joyce Murray, pour sa part, représente depuis 2008 la circonscription de Vancouver Quadra au Parlement. Cette ancienne candidate à la chefferie libérale est ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne depuis 2021.

Helena Jaczek, enfin, est députée de Markham–Stouffville, en banlieue de Toronto. Nommée en 2021 ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario, elle est devenue ministre des Services publics et de l'approvisionnement après un mini-remaniement l'année suivante.

Ouvrir en mode plein écran Tout indique que Helena Jaczek sera écartée du Conseil des ministres mercredi. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Lundi, Carolyn Bennett avait elle aussi annoncé qu'elle entendait mettre fin à sa carrière en politique fédérale à l'issue de son mandat actuel. Députée depuis 2000, Mme Bennett siège au Conseil des ministres depuis le retour des libéraux au pouvoir, en 2015.

Un gros remaniement

Le Cabinet Trudeau compte actuellement 39 ministres, tous susceptibles de changer de place mercredi, à quelques exceptions près. Selon nos informations, il s'agira d'un gros remaniement.

Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, font partie des personnes à qui l'on a demandé de revenir à Ottawa, selon CBC.

Ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit Sajjan a également été vu à l'aéroport d'Ottawa, ce qui pourrait sous-entendre un changement de fonctions.

Plusieurs annonces ministérielles qui devaient avoir lieu tôt cette semaine ont aussi été annulées, dont celle que devait faire le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Par ailleurs, il y a environ un mois, plusieurs sources indiquaient à Radio-Canada que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, risquait d’être écarté du Cabinet.

Avec un tel remaniement, le gouvernement Trudeau souhaite recentrer ses priorités en prévision de la prochaine saison des travaux parlementaires. Les questions liées au coût de la vie et à la crise du logement, notamment, devraient prendre plus de place dans l’ordre du jour libéral au cours des prochains mois.

Selon nos informations, certains piliers du gouvernement devraient toutefois rester en place après mercredi, dont Chrystia Freeland (Finances), Mélanie Joly (Affaires étrangères), Steven Guilbeault (Environnement) et François-Philippe Champagne (Innovation, Sciences et Industrie).

Avec les informations de La Presse canadienne