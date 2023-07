Chaleur intense : les feux gagnent du terrain dans les îles grecques

Les feux de broussailles alimentés par la chaleur intense et les vents ont forcé de nouvelles évacuations mardi sur les îles grecques de Corfou, de Rhodes et d’Eubée, où un avion-citerne s’est écrasé ce matin en combattant les flammes.

Un brasier qui se répand rapidement près de la ville d’Aigio, en Grèce continentale, mobilise aussi des dizaines de sapeurs qui doivent combattre ces feux par des températures de plus de 40 °C et des vents de près de 60 km/h qui font littéralement courir les flammes dans les bosquets et la végétation asséchée.

Cette vague de chaleur, la troisième qu’a connue la Grèce cet été, a fait monter le mercure jusqu’à 46,4 °C dimanche à Gythio, dans la péninsule du Péloponnèse.

Des dizaines de milliers de personnes, dont plus de 30 000 touristes, ont dû quitter la Grèce en catastrophe ce week-end, forcés de se rendre sur les plages de l’île de Rhodes pour échapper à la progression rapide des feux. La situation était toujours difficile mardi à l’aéroport international de Rhodes, où des centaines de touristes tentent de trouver des vols pour rentrer chez eux.

Les flammes continuent de faire des ravages sur l'île de Rhodes. Photo : Reuters / Lefteris Damianidis

Dans le nord de l'île, l’armée et des bénévoles viennent en aide à des touristes étrangers évacués qui campent désormais dans des écoles, des centres communautaires et des gymnases.

Les plus récentes évacuations – environ 2500 personnes – ont été ordonnées sur les îles de Corfou et d’Eubée mardi tandis qu’à Rhodes, les flammes, poussées par les vents, franchissaient les lignes de défense érigées par les pompiers.

Écrasement d’un avion-citerne

Sur l’île d’Eubée, un avion-citerne CL-215 s’est écrasé mardi matin alors qu’il combattait les flammes près de Platanisto, dans le sud de l’île, a confirmé le service des pompiers grec. Au moins deux personnes se trouvaient à bord de l’appareil.

Des images diffusées par la télévision d'État montrent l'avion volant à basse altitude puis disparaissant dans un canyon avant qu'une boule de feu soit aperçue, quelques instants plus tard.

Les deux pilotes qui se trouvaient dans l'appareil sont morts, a annoncé le ministère grec de la Défense peu de temps après l'écrasement.

0:50 Un avion Canadair s'est écrasé en combattant les flammes en Grèce.

Habituée aux vagues de chaleur estivale, la Grèce doit composer cette année avec des canicules exceptionnelles. En moyenne, 50 nouveaux incendies de forêt se sont déclarés quotidiennement au cours des 12 derniers jours dans le pays, selon le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis. Dimanche, 64 nouveaux incendies ont été enregistrés.

Selon les estimations de la section grecque de l'ONG World Wildlife Fund, 35 000 hectares de forêt et de végétation ont été détruits jusqu'à présent dans ce pays de la Méditerranée orientale.

Nous sommes en guerre, complètement concentrés sur les incendies. Dans les jours et les semaines à venir, nous devrons rester en état d'alerte permanent.

Face à ce que la Méditerranée, "hotspot" du changement climatique, affronte, il n'y a pas de solution magique, sinon on l'aurait appliquée , a souligné mardi Kyriakos Mitsotakis, en assurant que seul un effort coordonné des autorités pouvait réduire les conséquences de la crise climatique .

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d’ailleurs offert dimanche de l’aide supplémentaire à la Grèce pour faire face à ces feux et aux effets des changements climatiques.

Tout le bassin méditerranéen affecté par les canicules

Il n’y a pas qu’en Grèce que les chaleurs anormalement élevées causent des catastrophes. En fait, c’est tout le bassin Méditerranéen qui est affecté par ces canicules à répétition.

D’importants feux de forêt et de broussailles sont signalés en Italie continentale, en Sardaigne, en Sicile ainsi qu’en Tunisie et en Algérie, où 34 personnes ont perdu la vie depuis dimanche dans le nord et l’est du pays. En France, le degré d’inflammabilité des forêts est extrêmement élevé dans le sud du pays.

Les pompiers grecs doivent combattre les flammes par des températures extérieures excédant les 40 °C depuis plus d'une semaine. Photo : afp via getty images / SPYROS BAKALIS

La lutte contre les incendies sera toujours difficile, car nous vivons les répercussions de la crise climatique , a prévenu le premier ministre Mitsotakis lors d'un conseil des ministres diffusé en direct sur les ondes de la télévision publique grecque.

Il a estimé qu'à l'avenir la situation allait même empirer avec des températures plus élevées, plus de sécheresse, des vents plus forts, tandis que les conditions géologiques du pays rendent plus difficile la lutte contre les feux .

Nous avons encore devant nous un été difficile , a averti Kyriakos Mitsotakis, en soulignant que les autorités seront en vigilance absolue .

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press