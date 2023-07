Lorsque la foudre a commencé, Jessica Hill a eu un aperçu de la dévastation causée par les pluies torrentielles sur sa propriété. Elle et son mari, Allan, ont quitté l'Ontario pour s'installer en Nouvelle-Écosse il y a un an.

Ils ont acheté un terrain à côté de la rivière Herbert dans le village de Scotch, dans le comté de Hants, qu'ils prévoyaient d'utiliser comme fermette, retraite de yoga et terrain de camping privé.

Ouvrir en mode plein écran Jessica et Allan Hill lors de la construction de leur terrasse pour leur studio de yoga. Le couple a passé l'année dernière à préparer sa propriété pour en faire une retraite de yoga et un terrain de camping, mais ces plans sont en suspens à cause des dommages laissés par la pluie torrentielle. Photo : Gracieuseté de Jessica Hill

Chaque fois que la foudre éclairait le ciel, on voyait que la rivière et de l'eau, on ne voyait plus notre propriété , raconte-t-elle.

En quelques heures, les jardins étaient submergés d'eau, même chose pour la terrasse qui devait devenir un studio de yoga. Leurs tables de pique-nique, leur kayak et leur dôme de yoga ont été emportés.

Tout est simplement parti à la dérive sur la rivière Herbert!

Le couple a contacté sa compagnie d'assurance samedi, mais ne sait pas ce qui sera couvert. Ils ont également lancé une campagne de financement pour les aider à se reconstruire.

Les Hill ne sont pas les seuls Néo-Écossais sinistrés à se demander si leur assurance habitation va couvrir la destruction causée par les inondations dévastatrices.

Ouvrir en mode plein écran Le toit d'un camion de service abandonné dans les eaux de crue, après des pluies torrentielles à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Lori MacLeod-Doyle de Lower Sackville, en Nouvelle-Écosse, a subi une inondation d'environ 70 centimètres dans son sous-sol. Elle a appelé sa compagnie d'assurance vendredi soir, puis l'entreprise de restauration qu’on lui a assignée, mais la compagnie n’était pas au courant.

À ce moment-là, j'ai en quelque sorte perdu la tête et je me suis un peu effondrée , confie-t-elle.

Trois jours plus tard, et toujours aucune réponse quant à ce que je devrais faire ou ne pas faire. Certaines personnes m'ont dit de me débarrasser d'autant de choses que possible du sous-sol, puis d'autres m'ont dit de ne rien toucher. Je ne sais vraiment pas quoi faire.

Jennifer MacLeod, présidente de l'Association des courtiers d'assurance de la Nouvelle-Écosse, encourage les gens à photographier les dommages, à s'assurer que tout est bien documenté, puis à commencer à nettoyer.

S'il est possible d'enlever l'eau, faites-le , dit-elle. S'il y a des biens irrécupérables, sortez-les de la maison.

Vous ne voulez pas créer un danger pour la santé de votre famille , Jennifer MacLeod, présidente de l'Association des courtiers d'assurance de la Nouvelle-Écosse

Ouvrir en mode plein écran La fumée du feu de forêt en banlieue d'Halifax derrière ces maisons de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Photo : Reuters / Eric Martyn

Elle dit que l’année a été sans précédent, à commencer par la tempête post-tropicale Fiona l'automne dernier, les feux de forêt de ce printemps et maintenant les inondations.

Tout ce que nos clients vivent, nous le vivons , dit-elle en ajoutant qu'un courtier d'assurance qu'elle connaît est occupé à retirer l'eau de sa maison tout en répondant aux appels de clients.

4 types de couverture inondation

Jennifer MacLeod dit qu'il existe quatre principaux domaines de couverture d'assurance en ce qui concerne les inondations.

Les refoulements d'égouts, les inondations de surface, les inondations d’eau souterraine et les au-dessus des eaux souterraines.

Ouvrir en mode plein écran À Bedford, dans la banlieue d'Halifax, l'eau est entré dans les sous-sols et les maisons. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle dit que de manière générale, ces quatre formes de couverture existent sous forme d'avenants ou de modifications qui ne sont pas incluses dans une police d'assurance de base.

C'est pourquoi nous exhortons les gens à toujours revoir votre police et à parler spécifiquement des avenants disponibles pour fournir une protection renforcée , dit-elle.

En date du 25 juillet, la province ne s'est pas engagée à fournir un soutien financier aux résidents touchés.

Dans un communiqué, la province a déclaré qu'elle se concentrait sur la réparation des infrastructures endommagées le plus rapidement possible.

Nos pensées vont à ceux qui ont été touchés , peut-on lire. Nous surveillons les impacts pour déterminer le soutien qui pourrait être nécessaire. Toute mise à jour sera communiquée publiquement.