Un ours présent dans un sentier très fréquenté de Chicoutimi

Le parc de la Rivière-du-Moulin accueille un visiteur indésirable...

Un ours a été aperçu à maintes reprises dans le sentier le plus populaire auprès des amateurs de plein air qui se trouve à proximité du pavillon d’accueil et qui demeure toujours accessible.

Le directeur général de la Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin, Frédéric Munger, rapporte avoir reçu plusieurs signalements relatifs à cet animal.

Dans ce contexte, la prudence est de mise pour les coureurs, les cyclistes et les marcheurs qui gagneraient à appliquer quelques règles de sécurité de base dans l’éventualité où ils croiseraient la bête.

On ne va pas à sa rencontre, on recule tranquillement, on tente de l’éviter et on fait du bruit pour ne pas le surprendre , énumère M. Munger.

Le personnel du parc de la Rivière-du-Moulin va effectuer des patrouilles régulières pour vérifier si le plantigrade demeurera dans les parages, un scénario qui semble néanmoins improbable.

On s’attend à ce qu’il ne soit pas bien sur ce territoire. Il y a une trop forte présence humaine. On pense qu’il va partir , souligne Frédéric Munger.

Si jamais l’animal tarde à s’éloigner, des agents de la protection de la faune se chargeront de le capturer à l’aide d’une cage et de le transporter vers un territoire plus sauvage.

Par le passé, d’autres ours ont déjà été vus au parc de la Rivière-du-Moulin, un espace vert où ils peuvent aisément se nourrir en raison de la présence de diverses variétés de petits fruits.