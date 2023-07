Il y a 150 ans, le 1er juillet 1873, l’Île-du-Prince-Édouard entrait dans la Confédération canadienne. Des reportages tirés de nos archives présentent les attraits et les particularités de cette province insulaire, qui a vu sa réalité se transformer avec l’avènement du pont de la Confédération en 1997.

Le 30 décembre 1967, l'émission Histoire d’une ville présente un reportage en couleur, narré sur des airs de jazz et le langage poétique du journaliste Gérald Lachance.

Des sites pittoresques de Charlottetown, la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard, y sont présentés à l’occasion du 100e anniversaire de la Confédération canadienne.

Le reportage s’ouvre sur un défilé de la marine royale canadienne, un spectacle inaccoutumé pour les citoyens de cette petite ville au caractère doux et tranquille .

9:42 Le journaliste Gérald Lachance visite des sites pittoresques de la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown, lors du 100e anniversaire de la Confédération canadienne.

À l’époque du reportage, Charlottetown compte 18 500 âmes. C’est la plus petite capitale de la plus petite province canadienne. À quelques pas de la ville, la plage à perte de vue fait le bonheur des citadins et des touristes.

Le journaliste nous amène ensuite visiter la galerie d’art du Centre de la Confédération où se tient une rétrospective des œuvres du peintre Robert Harris. Le portraitiste réputé a peint le plus célèbre tableau historique au pays, La réunion des Pères de la Confédération.

À lire aussi : La petite histoire des 150 ans de l’Île-du-Prince-Édouard dans le Canada

Le 19 juin 1970 à l'émission Format 60, le journaliste Guy Lamarche présente un reportage, filmé en noir et blanc, qui fait état de la situation de l'Île-du-Prince-Édouard.

Il est question de la dépendance aux aides gouvernementales et des initiatives déployées pour attirer les touristes québécois dans l'Île.

4:33 Le journaliste Guy Lamarche présente un reportage qui fait état de la situation de l'Île-du-Prince-Édouard en 1970 et les initiatives déployées pour attirer les touristes québécois.

Ils paraissent bien longs les neuf miles du détroit qui la sépare du continent. On a parlé de construire une jetée qui en ferait une presqu’île pour lui donner une sorte de cordon ombilical par où passerait une meilleure part de la richesse du pays.

Dans ce reportage, nous pouvons voir le navire John Hamilton Gray Charlottetown qui a desservi les liaisons entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ainsi que celles entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse de 1968 à 1997 .

Publicité

Conçu avec des capacités de brise-glace, le navire pouvait transporter 475 passagers et 165 véhicules.

Le journaliste fait remarquer que, depuis quelques années, Canadiens et Américains découvrent que les plages de l’Île valent bien celles de la Nouvelle-Angleterre . Le tourisme est alors la troisième industrie en importance après l’agriculture et les pêches.

Dans les années 1960-1970, on voit apparaitre « un début de promotion de tourisme acadien à l’Île, principalement dans la région Évangeline. » Pour attirer davantage de visiteurs, les Prince-Édouardiens ont construit le Village des pionniers acadiens en 1967 à Mont-Carmel.

Même si le Village des pionniers acadiens a cessé ses activités, plusieurs autres initiatives ont pris le relais depuis.

Au courant des années 1970, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir s’imprégner de la beauté des lieux.

Ce montage d’images tournées en 1978 nous montre les typiques maisons victoriennes, les verdoyantes collines, la vie sur les fermes, les plages de sable rouge et les bateaux de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard.

4:05 Montage vidéo présentant les attraits de l’Île-du-Prince-Édouard. Office du tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais le véritable boom touristique se vivra une fois le pont de la Confédération construit.

Le 31 mai 2002 au bulletin de nouvelles L’heure du midi, le journaliste Denis-Martin Chabot présente un reportage sur l’impact du pont de la Confédération cinq ans après sa construction.

2:14 Le journaliste Denis-Martin Chabot présente un reportage sur l’impact du pont de la Confédération cinq ans après sa construction. Le bulletin de nouvelles est animé par Pierre Craig.

Construit au coût d'un milliard de dollars, le pont relie les 170 000 résidents de l'île-du-Prince-Édouard à la terre ferme depuis le 31 mai 1997.

Publicité

Comme l’explique le journaliste, il aura fallu une centaine d’années de débats avant d’en arriver à la construction du pont. Certains craignaient le changement apporté par le lien terrestre avec la province du Nouveau-Brunswick.

Pour Michel Le Chasseur, directeur des finances du pont de la Confédération, le pont a amélioré la vie des habitants de l’Île.

La construction longue de 12,9 kilomètres a facilité la vie des insulaires et l’industrie touristique engendre des retombées économiques importantes depuis l’avènement du pont.

L’argent que les touristes dépensent ici nous aide à améliorer le système d’éducation, de santé, et est bénéfique pour toute notre économie.

En cinq ans, le nombre de visiteurs annuel est passé de 800 000 à 1,2 million.

En 2019, 1,6 million de touristes ont visité l'Île-du-Prince-Édouard.