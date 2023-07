Un réseau de garde-manger libre-service prend de l’ampleur dans Chatham-Kent

La situation économique pousse de plus en plus de résidents de Chatham-Kent vers des garde-manger gratuits initialement mis en place pendant la pandémie.

Je pense que la plupart des gens sont des personnes qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment , explique Geri Hughson, fondatrice et directrice de FreeHelp CK, une organisation caritative qui fournit gratuitement des repas, des vêtements et d'autres produits de première nécessité dans la région.

Le premier garde-manger a été mis en place pendant la pandémie. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine répartie dans toute la région de Chatham-Kent. Elles proposent, entre autres, des produits frais, des conserves et du pain.

Les personnes qui en ont besoin peuvent se servir gratuitement. Ils se trouvent dans différentes rues de la région de Chatham-Kent.

Selon un rapport du Bureau de santé publique de Chatham-Kent publié en mars 2023, un ménage sur cinq dans la municipalité a souffert d'insécurité alimentaire en 2022, ce qui représente près de 20 % de la communauté.

Soulager les autres organismes

Les garde-manger n'aident pas seulement ceux qui cherchent de la nourriture à prix abordable dans Chatham-Kent. Geri Hughson affirme également qu'ils contribuent à alléger la pression exercée sur d'autres organisations à but non lucratif visant à répondre aux besoins alimentaires, comme Outreach for Hunger.

Publicité

Nous leur disons aussi d'y aller, mais parfois cela ne suffit pas pour qu'ils puissent s'en servir la prochaine fois. C'est donc là qu'intervient ce programme, pour combler le vide entre les deux moments où ils peuvent avoir recours à d'autres services , note-t-elle.

De nouveaux garde-manger seront prochainement installés à Chatham sur la rue Mary ainsi qu'à Dresden et Ridgetown.

Avec des informations de CBC