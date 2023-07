Élie LeBlanc, organiste à 18 ans

Grand passionné de musique et joueur d'orgue à ses heures, Élie LeBlanc s'offre en récital chaque vendredi d'été à la Cathédrale de Moncton.

Lorsque l'on pense à un joueur ou une joueuse d'orgue, l'image que l'on a en tête est rarement associée à un jeune homme de 18 ans tout frais sorti de la polyvalente.

Élie LeBlanc brise le stéréotype et s'adonne à l'orgue plusieurs fois par semaine, au grand plaisir des spectateurs venus écouter jouer ses interprétations de pièces variées.

Un instrument méconnu chez les jeunes

À l'école, plusieurs personnes me disaient : comment ça tu joues de l'orgue, pour quoi tu fais ça? Je n’ai jamais été comme les autres, j'ai toujours voulu faire mes propres affaires. Le monde qui me questionne je leur montre à quel point c'est le fun et intéressant , mentionne Élie LeBlanc.

"L'orgue, tu le ressens dans tout ton corps" mentionne le jeune musicien Élie LeBlanc Photo : Gracieuseté MR21

Plusieurs de ses camarades de classe ignoraient même ce qu'était un orgue, raconte-t-il.

Mais c'est vraiment de quoi d'unique, ce n’est pas tout le monde qui peut dire : "Hey j'ai un fils qui joue de l'orgue". Il y a plusieurs chemins à prendre et ceci c'est mon chemin, j'ai trouvé ma passion et c'est l'orgue , ajoute-t-il.

Une passion d'enfance

Élie joue du piano depuis qu'il est tout petit, à l'âge de trois ans il jouait déjà quelques notes, avant de prendre des leçons plus sérieuses à 10 ans.

Élie LeBlanc pratique le piano depuis qu'il est tout petit. Photo : Gracieuseté Élie LeBlanc

Le Dieppois vient d'une famille de musicien. Son père a d'ailleurs décidé d'enseigner le piano après ses études en musique à l'Université de Moncton.

Depuis quelques années, sa passion pour le piano l'a amené vers l'orgue. C'est le son particulier et l'ambiance sonore dans laquelle il fait plonger le lieu où il est joué qui l'a charmé.

Aussi longtemps que je suis vivant, je vais continuer à jouer de l'orgue.

C'est un son incroyable! Il y'a une grande variété de sonorité. Avec l'orgue de la cathédrale, tu le ressens dans tout ton corps. En haut, à côté des tuyaux, tes oreilles bourdonnent, c'est très fort, très puissant , mentionne le jeune musicien.

Un récital chaque semaine

Grand admirateur de musique baroque, Élie LeBlanc joue pour différentes messes un peu partout, en plus de performer son récital chaque vendredi pour MR21 Cathédrale numérique.

L'orgue de la cathédrale de Moncton comprend quatre claviers. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

L'orgue sur lequel joue Élie a été installé en 1955 et possède 5176 tuyaux, 80 rangs et 67 jeux faisant de l'imposant instrument, l'un des orgues les plus impressionnants à l'est de Montréal.

Depuis qu'il est organiste, Élie se fait même reconnaître dans les lieux qu'il fréquente, une véritable « rockstar » de l'orgue.

Quand je descends en bas du jubé, le monde me regarde et me dit : c'est toi qui joues? Même quand je vais à la place Champlain, les gens me disent : c'est toi le fils de Jean-Claude? C'est toi qui joues de l'orgue? Même mes amis sont témoins de ça, des gens qui me reconnaissent , mentionne-t-il en riant.

Pour écouter Élie LeBlanc s'en donner à cœur joie sur les quatre claviers de l'orgue de la cathédrale de Moncton, il faut s'y rendre chaque vendredi entre 15 h et 17 h jusqu'au début septembre.