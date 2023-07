Ce qu'on retrouve dans les drogues en Estrie a changé depuis la pandémie, soutient le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Éric Lampron-Goulet. Des drogues de la famille des nitazènes ont notamment commencé à être trouvées dans les opioïdes.

C'est sûr qu'on a vu des changements par rapport à la pandémie , affirme le médecin spécialiste. [Le nitazène] est un dérivé des opioïdes, on peut dire qu'il est légèrement plus puissant que le fentanyl, ce qui va causer encore plus d'arrêts respiratoires , explique l'expert.

Il soutient toutefois que les opioïdes sont beaucoup plus présents ailleurs au Canada, comme en Ontario. Au Québec, cette drogue est présente en Estrie, mais c'est surtout à Montréal qu'on en retrouve. [Il y en a] beaucoup moins à Sherbrooke, mais ça reste une drogue qui est présente en tant que tel , soutient l'expert.

C'est vraiment un portrait [au Québec] qui est très particulier par rapport au reste du Canada. Quand on parle de stimulants, c'est tout ce qui est cocaïne, métamphétamines. Ce sont ces substances-là qui sont encore plus retrouvées au Québec, par rapport au reste du Canada.

Trois décès liés aux nitazènes en Estrie

Éric Lampron-Goulet explique que les saisies et les rapports de coroner permettent aux experts d'analyser les substances qui se trouvent dans les drogues.

En Estrie, on a regardé l'ensemble des décès des rapports de coroner, puis on l'a retrouvé [le nitazène] récemment dans trois décès , indique le médecin spécialiste.

Pour l'Estrie, nos données ne nous montrent pas qu'il y a une augmentation des consultations à l'urgence dues aux drogues , balance-t-il. C'est probablement dû aussi à plein d'actions préventives qui sont faites dans la région par rapport à ça.

M. Lampron-Goulet donne en exemple le centre de consommation supervisée à Sherbrooke, qui permet aux usagers de consommer de la drogue de façon sécuritaire et de tester leurs produits avant qu'ils les consomment.

Le médecin rappelle aussi qu'il existe des trousses de naloxone pour renverser les effets d'une surdose d'opioïdes.