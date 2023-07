Des records de chaleur en ce mois de juillet à l’Île-du-Prince-Édouard

L'Île-du-Prince-Édouard devrait fracasser des records de chaleur en ce mois de juillet. La température moyenne dépasse déjà les normales saisonnières alors que le mois n'est pas encore terminé.

Selon Jim Prime, météorologue à la sensibilisation aux avertissements à Environnement Canada, la température moyenne de juillet dépasse déjà de 3,3 degrés Celsius la normale.

Jusqu'à présent, la température moyenne [pour le mois de juillet] est de 22 degrés Celsius et, d'habitude, on observe une température moyenne de 18,7 degrés. Donc, oui, c'est plus chaud que la normale.

Un système météorologique stationnaire sur la région en est la cause, selon lui.

D'habitude, pour les Maritimes, il y a une alternance entre le vent qui provient du sud-ouest et celui qui souffle du nord-ouest, mais ce n'est pas le cas cet été. [...] De temps en temps, il y a cette dépression qui tourne sur le golfe du Saint-Laurent et qui donne peut-être un ou deux jours plus frais que la normale, mais ce n'est pas le cas , explique-t-il.

Selon Jim Prime, météorologue à la sensibilisation aux avertissements à Environnement Canada, le système météorologique stationnaire sur la région devrait se déplacer la semaine prochaine.

L’humidité joue aussi un rôle dans la sensation de chaleur.

Selon le météorologue, ce système devrait se déplacer la semaine prochaine.

Il y aura un changement de système météo et plusieurs jours avec du vent du nord-ouest, donc on aura peut-être une période chaude, mais sans des taux d'humidité aussi élevés , ajoute-t-il.

Record historique

Avec ces températures plus chaudes, la température moyenne du mois de juillet est d’un demi-degré plus élevée que le précédent record, établi en juillet 1947.

Les journées avec des températures de plus de 25 °C deviennent de plus en plus fréquentes à l’île.

Dans la dernière décennie, ces journées sont revenues en moyenne à 35 reprises par année, soit 7 jours de plus que la décennie précédente.

En ce mois de juillet, on recense déjà 23 jours avec des températures au-dessus de 25 °C à l’île.

La faute aux changements climatiques?

Pour Don Jardine, chercheur au Climate Lab de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, les records de températures seraient attribuables aux changements climatiques.

C'est le signe que les changements climatiques sont bien réels.

Ce chercheur explique que la température de l'eau autour de l'île a joué un rôle dans la durée de cette période de chaleur.

Son laboratoire a enregistré des températures allant jusqu'à 23 °C dans les eaux de l’île, un niveau qui n'avait été atteint qu’à la fin de l'été l’an dernier.

Pour Don Jardine, chercheur au Climate Lab à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, la température de l'eau autour de l'île a joué un rôle dans la durée de cette période de chaleur.

Si l'eau autour de nous est plus chaude, cela signifie que nous aurons plus chaud nous aussi, parce que les brises du golfe et du détroit de Northumberland ne seront pas aussi fraîches , explique M. Jardine.

Pour Jim Prime, d’Environnement Canada, il faudra attendre la fin de l’été pour obtenir davantage de données sur les températures et pour établir un lien entre ce phénomène et les changements climatiques.

Plusieurs éléments peuvent influer sur les chiffres, donc il est très important d’avoir toutes les données pour l'année et de les comparer à celles d'autres régions comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le nord-ouest des États-Unis afin de mesurer les changements dans la région , explique ce météorologiste.