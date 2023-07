À Toronto, plus de 270 personnes en moyenne n'arrivaient pas à se trouver une place dans un refuge chaque soir en juin, selon la Ville. Il s'agit d'un nouveau sommet mensuel pour la métropole canadienne.

Le précédent sommet était de 219,9 personnes se voyant refuser un lit quotidiennement en mai en moyenne.

Selon la Ville, 45 % des individus ainsi sans logis en juin étaient des réfugiés.

La question a fait les manchettes plus tôt ce mois-ci, alors que plusieurs dizaines de demandeurs d'asile devaient dormir dans la rue, faute de place dans les refuges.

Le militant A. J. Withers souligne que le problème est vraisemblablement pire que ne le montrent les statistiques municipales, étant donné que la Ville ne comptabilise pas les familles en attente d'hébergement et les sans-abri qui se lassent de tenter de trouver un lit chaque soir et qui dorment plutôt dans la rue.

La Ville a ni plus ni moins abandonné les résidents les plus vulnérables. C'est honteux.

2000 lits de plus?

La Ville a indiqué plus tôt ce mois-ci que Toronto avait plus de places par habitant dans ses refuges que n'importe quelle autre grande ville canadienne.

La Ville Reine a ajouté 1000 lits au cours de la dernière année, mais selon M. Whithers, il faudrait 2000 lits de plus pour répondre aux besoins.

Il explique que la combinaison de la hausse des loyers et du coût des aliments, notamment, a rendu la vie inabordable pour de nombreux résidents.

La semaine dernière, Ottawa a octroyé 97 millions de dollars de plus pour loger les demandeurs d'asile à Toronto. La nouvelle mairesse Olivia Chow a promis d'ajouter 250 lits dans des refuges et des hôtels, mais tout en continuant à réclamer plus de financement du fédéral.

Avec les informations de CBC