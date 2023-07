Congestion en raison des travaux sur le pont Laviolette

Des automobilistes ont dû faire preuve de patience lundi sur les routes en Mauricie et au Centre-du-Québec aux abords du pont Laviolette. Au lendemain de cette première journée de travaux intensifs durant les vacances de la construction, le ministère des Transports et de la Mobilité durable lance un appel à la courtoisie et demande aux gens d’éviter le secteur.

La porte-parole régionale du ministère, Roxanne Pellerin, admet que la situation a été difficile sur la rive sud et estime que ça s’est somme toute bien passé sur la rive nord.

Une seule voie dans chaque direction, au lieu de deux, est accessible aux automobilistes sur le pont Laviolette de dimanche, 18 h, à jeudi, 6 h 30, durant les deux semaines des vacances de la construction.

Sur la rive sud, de la congestion a été observée sur 7 à 8 kilomètres, soit jusqu’à Saint-Célestin. Le ministère s’attendait à ce genre de situation, mais déplore certains comportements.

Ce qui n’était pas souhaitable, ce sont des situations comme celle sur la route 132, le boulevard des Acadiens, où les gens étaient vraiment pare-chocs à pare-chocs et n’avançaient pas et la raison, c'est en fait que les gens n’arrivaient pas à s'insérer sur l'autoroute 55 au bout de la bretelle d'accès parce que les gens sur la 55 ne les laissaient pas passer , relate Roxanne Pellerin.

Elle affirme qu’il n’est pas possible de mettre des signaleurs à cet endroit pour des raisons de sécurité, notamment.

On souhaite faire aussi un appel aujourd'hui aux gens disant : "oui, c'est long, mais il faut quand même penser aux autres". Les gens qui arrivent des bretelles d'accès, ils ont besoin de rentrer sur l'autoroute 55, donc on vous demande, s'il vous plaît, de laisser passer de façon équilibrée les véhicules qui doivent s'insérer pour éviter des situations comme ça, qui congestionnent les réseaux municipaux.

Période des travaux : du dimanche 23 juillet à 18 h au jeudi 27 juillet à 6 h 30

du dimanche 30 juillet à 18 h au jeudi 3 août à 6 h 30

Sur la rive nord, outre des ralentissements durant la journée, c’est lors du retour à la maison que la situation s’est réellement dégradée. C’est ce qu’on voit toujours à cette heure-là, mais qui a été bien sûr amplifié quand même assez grandement par les travaux , affirme Mme Pellerin.

Évitez le secteur, demande le ministère

Le ministère des Transports soutient ne pas pouvoir faire d’ajustements dans la situation et recommande aux gens d’éviter ce secteur durant la fermeture d’une voie par direction, soit du dimanche soir au jeudi matin.

Pour tous ceux qui le peuvent, évitez de prendre les autoroutes 40 et 55 et évitez de traverser la structure si ce n'est pas pour un déplacement essentiel.

C’est sûr que si tout le monde finit à 15 h ou à 16 h et souhaite aller vers le pont, ça fonctionnera pas , ajoute Roxanne Pellerin.

Le type de travaux en cours actuellement doit être fait en continu, selon le ministère des Transports.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin