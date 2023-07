Près d'un mois après le 1er juillet, moins de dix personnes sont à la recherche d'un logement à Sherbrooke actuellement, selon l'Association des locataires de Sherbrooke. L'Association a confiance que celles-ci se trouvent un nouveau toit pour le mois d'août.

Quelques jours avant la date fatidique du déménagement, près de 20 ménages étaient toujours sans logement à Sherbrooke. Son porte-parole, Mario Mercier, estime qu'un moins plus tard, la moitié s'est finalement déniché un logis.

Ça a été très difficile, parce qu'on avait peu de logements à donner , expose le porte-parole au micro de Laurie Dufresne à l'émission Par ici l'info.

On a [épluché] le marché. C'était difficile parce que les critères sont élevés. Malgré une subvention qui a été majorée, ça reste difficile , met-il de l'avant.

Actuellement, quelqu'un qui a eu un petit manquement au Tribunal administratif du logement se fait refuser. Quelqu'un qui a un animal se fait refuser. Ça fait que ça a été très difficile.

M. Mercier souligne que la situation actuelle des logements leur est très favorable. Ils savent toujours qu'ils vont louer. On ne met pas autant d'énergie à louer qu'à une époque où on donnait des micro-ondes, on n'est vraiment pas là.

Il ajoute que peu de propriétaires vont rappeler les ménages à la recherche d'un logement, ou encore honorer les rendez-vous pour les visites.

Même s'il envisage que ce sera de plus en plus difficile de se trouver un logement dans le futur, Mario Mercier est optimiste pour cet été.

Puisqu'on a peu de personnes [qui se cherche un appartement], on va être capable de boucler la boucle et de placer tout le monde , assure-t-il.

Mario Mercier soutient que personne n'a eu à se loger dans un appartement insalubre et que les locataires n'ont pas eu à s'éloigner à l'extérieur du périmètre de Sherbrooke.