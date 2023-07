Anticosti se lance dans la commercialisation d’huîtres

L’entreprise Manowin, sur l’île d’Anticosti, entame cette année la commercialisation d'huîtres, après plus de quatre ans d'expérimentation. La production est estimée à 20 000 huîtres pour la première saison.

Cette ferme ostréicole est située dans le secteur de L'Anse-aux-Fraises. Son propriétaire, John Pineault, est l’ancien maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti.

Il considère que le processus de production utilisé par son entreprise est plus écologique qu’ailleurs au Canada.

Nos huîtres sont exposées au soleil à toutes les marées. Ça brûle toutes les saletés qui peuvent s’accrocher aux coquillages. Nos huîtres sont blanches lorsqu'on les sort des cages et sont prêtes à être consommées. Il y a évidemment une grande économie d’eau , indique John Pineault.

On a trouvé cette technologie, le bon endroit et le bon temps d’immersion par rapport aux marées. On arrive maintenant à une production où l’on n’a presque aucune perte et un produit vraiment unique.