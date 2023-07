Des plages océaniques de N.-É. ont fermé quelques jours à cause de bactéries

Un écologiste croit que les fortes pluies sont probablement à blâmer pour la fermeture de quatre plages côtières en une semaine en Nouvelle-Écosse

Ce qui s'est passé ici représente un défi pour la façon dont les contaminants provenant de la terre sont dilués lorsqu'ils arrivent sur ces plages , dit Bruce Hatcher, titulaire de la chaire de recherche sur les écosystèmes marins à l'Université du Cap-Breton.

Les autorités provinciales ont fermé les plages Queensland, Bayswater, Mavillette et Rissers au cours des sept derniers jours à cause des taux de bactéries dans l'eau.

L'entérocoque, une bactérie présente dans les matières fécales a été trouvée en trop grande quantité dans l’eau près de ces plages, mais toutes les plages ont rouvert depuis.

Ouvrir en mode plein écran L'écologiste Bruce Hatcher estime que les précipitations inhabituellement élevées ont joué un rôle dans les récentes fermetures de plages. Photo : Gracieuseté de Bruce Hatcher

Bruce Hatcher croit que les pluies récentes ont probablement submergé les systèmes d'assainissement et entraîné un ruissellement dans les étangs et l'eau stagnante près des plages. Les bactéries se sont probablement reproduites dans cette eau avant de se jeter dans l'océan autour des plages.

S'il n'y a pas beaucoup de vent et de vagues, l’écologiste explique que l'eau douce peut flotter au-dessus de l'eau salée et les bactéries peuvent vivre pendant un certain temps près de la surface.

L'entérocoque peut provoquer des vomissements, de la diarrhée et des irritations cutanées.

Un problème au-delà de la Nouvelle-Écosse

Des dizaines de plages côtières du Massachusetts ont aussi fermé ces dernières semaines à cause de bactéries. Cette région a également connu des précipitations supérieures à la moyenne.

Bruce Hatcher croit que le changement climatique contribue au problème. Alors que les bactéries comme les entérocoques meurent généralement rapidement dans les eaux froides et salées de l'océan, la hausse des températures accélère la multiplication des bactéries.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse prévoit que les précipitations dans la province augmenteront de 10 % d'ici la fin du siècle, ce qui augmentera les risques de surcharge des systèmes d'assainissement.

La fin de semaine dernière, la Nouvelle-Écosse a connu des pluies presque sans précédent, entraînant des inondations généralisées dans de nombreuses régions de la province. Les chiffres préliminaires suggèrent qu'il s'agissait des précipitations les plus abondantes depuis 1971. Ces averses ont été précédées par le début d'été le plus pluvieux de la Nouvelle-Écosse en 14 ans.

Les températures des océans augmentent également, ce qui peut alimenter des averses plus intenses.

Impacts et précautions

Maureen Moore, la propriétaire de Lola's Landing, une boutique près de Queensland, constate que quand la plage est fermée, elle a deux fois moins de clients.

Ouvrir en mode plein écran Maureen Moore est propriétaire de Lola's Landing depuis 16 ans. Photo : Radio-Canada / Daniel Jardine

Si vous n'êtes pas à la plage, vous n'allez pas manger de glace après et vous n'allez pas dîner , remarque-t-elle.

Queensland Beach a dû fermer en 2018 et 2020 en raison du nombre de bactéries. La plage a aussi fermé en 2020 à cause d'une possible observation de requin.

La plage de Bayswater a fermé à cause de bactéries en 2013, et Mavillette a fermée en 2018 pour la même raison.

Le gouvernement embauche la Société de sauvetage de la Nouvelle-Écosse pour tester les 24 plages qu'elle surveille. Pour toutes les autres plages, Bruce Hatcher suggère aux baigneurs de vérifier l'état des alentours avant de se baigner.

Il suggère d'inspecter les terrains aménagés adjacents à la plage, les étangs qui se déversent dans l'océan et l'eau calme le long du rivage.