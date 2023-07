Ottawa ordonne des consultations « accélérées » des licences des quatre grandes compagnies canadiennes de téléphonie, affirmant que les négociations ont « peu progressé » entre elles pour la mise en place d'un service cellulaire dans le métro à Toronto.

Dans un communiqué, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie François-Philippe Champagne réitère que les usagers devraient avoir accès à une couverture « complète ».

Cela comprend le service d'urgence 911 dans tous les tunnels et dans toutes les stations et, par la suite, les services d'appels, de données et de messages textes, et ce, dès que possible , affirme le ministre Champagne dans une déclaration.

À l'heure actuelle, seuls les usagers de la compagnie Freedom Mobile peuvent se servir de leur cellulaire dans le métro. La question a fait les manchettes plus tôt cette année à la suite d'une série d'attaques dans le métro.

L'accès à des services de télécommunications fiables, et plus particulièrement aux services d'urgence, constitue un enjeu fondamental de sécurité publique.

Bisbille entre Rogers et Bell

En avril dernier, la compagnie Rogers a annoncé son acquisition de l'entreprise BAI Canada, qui détient les droits depuis 2012 pour établir un service de téléphonie sans fil dans le métro. L'objectif de Rogers : offrir un signal à tous les usagers d'ici deux ans.

Toutefois, Bell a déploré l'absence d'appel d'offres, réclamant la formation d'un consortium, tout comme Telus.

En dépit de ma demande, les fournisseurs ne sont toujours pas parvenus à une entente , déplore le ministre Champagne, d'où le processus de consultations accélérées, explique-t-il.

Ottawa n'a pas fourni d'échéancier pour la tenue des consultations.