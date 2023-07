Pendant que les ingénieurs d'OC Transpo travaillent à la remise en service du train léger d'Ottawa, une étudiante en génie logiciel de l'Université d'Ottawa a créé une série de cartes pour aider les usagers à éviter les autobus de remplacement R1, qui sont souvent bondés et en retard.

Ella Primeau s'autoproclame transgenre obsédée par le transport en commun . Elle a commencé à créer des itinéraires alternatifs qui permettent aux usagers d'éviter le service d'autobus R1, lors d'une mise hors service du train léger, il y a un an.

C'est drôle, je fais des cartes surtout parce que c'est quelque chose que j'aime faire [...]. Je prends souvent l'autobus. J'ai donc accumulé pas mal de connaissances du système , a-t-elle raconté à l'émission Ottawa Morning, de CBC .

Tandis qu’OC Transpo a annoncé, lundi, que le service du train léger ne reprendra pas avant le 31 juillet, les cartes de Mme Primeau ne cessent de gagner en popularité.

Elles ont récemment fait sensation sur le site web communautaire, Reddit. Les internautes ont qualifié l'étudiante d'héroïne et de sauveuse de vie.

La jeune étudiante explique que d'habitude, lorsque le train est en panne, j'utilise ces itinéraires pour éviter le R1, principalement parce que je préfère prendre les raccourcis, les routes plus courtes et les rues secondaires .

J'ai ces connaissances et ça peut être utile aux gens, maintenant que le train est à nouveau en panne pour une durée indéterminée.

Les autobus R1 sont souvent bondés aux heures de pointe. Particulièrement sur la rue Queen, au centre-ville. OC Transpo tient à faire circuler les autobus de remplacement non loin des arrêts du train léger. Cependant, la rue Queen est étroite, ce qui congestionne la rue et crée de la frustration chez les usagers.

La compagnie de transport public a essayé de rectifier le tir en redirigeant récemment ses autobus vers les rues Albert et Slater, toujours au centre-ville. Une décision que Mme Primeau approuve.

Cela réduira certainement la durée des trajets. Je pense que l'encombrement reste un problème. [...] Il y a également eu le changement d'itinéraire à la station Lees, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, mais je ne sais pas où se trouve l'équilibre entre l'optimisation de cet itinéraire et la mise en place d'un grand nombre de services de navettes qui ne font qu'embrouiller les passagers , analyse-t-elle.

La ligne 16, la meilleure de toutes

Les itinéraires alternatifs proposés par Mme Primeau ne sont peut-être pas plus rapides, mais ils permettent aux usagers de monter dans un autobus où il y a une place disponible et où le temps d'attente à l'arrêt est plus court.

Un des itinéraires qui se démarque, c'est la ligne 16. Selon les calculs de Mme Primeau, elle est 12 minutes plus rapides que les autobus R1.

La ligne 16 s'arrête à presque toutes les stations de train léger du centre-ville. Elle s'arrête [à la station] Parlement, Lyon et va jusqu'à Pré Tunney. Donc, si vous habitez au centre-ville et que vous voulez un moyen rapide de vous rendre à Pré Tunney, je pense que c'est probablement la meilleure solution , fait valoir Mme Primeau.

Les cartes d’Ella Primeau peuvent être consultées sur son compte Instagram @ellalovesbuses, et elles ne sont pas uniquement axées sur les trajets du centre-ville. Elles détaillent de nombreuses options pour les usagers de Barrhaven, Orléans et Kanata-Stittsville.

Les cartes de Mme Primeau offrent aux usagers du transport en commun le même genre d'itinéraires de rechange que Mario Duguay offre aux automobilistes dans ses bulletins de circulation du matin et de l’après-midi, sur les ondes d’ICI Première.

Bien qu'elles ne soient pas censées être géographiquement exactes, [les cartes] indiquent simplement où vont ces autobus, à quelles stations ils s'arrêtent et, ce faisant, les gens peuvent les utiliser pour éviter la R1 et se rendre directement aux stations où ils veulent aller , souligne Mme Primeau.

Mais la popularité de ces cartes les rendra-t-elle obsolètes si elles sont trop utilisées?

Je pense que beaucoup plus de gens vont être au courant de l'existence de ces itinéraires alternatifs et qu'il y aura alors, peut-être aussi, plus de monde sur ces autobus. Je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais je pense qu'il y aura quand même toujours plus de chances d'y obtenir une place assise , dit-elle en guise de réponse.