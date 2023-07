Déchue de son statut en 2018, une mosquée d’Ottawa de nouveau considérée comme OSBL

Une mosquée d'Ottawa dont le statut d'organisme de bienfaisance avait été révoqué, en 2018, par l'Agence du revenu du Canada (ARC), a finalement récupéré son statut d'organisme de bienfaisance.

La nouvelle a été confirmée par le Centre islamique d'Ottawa, qui comprend la mosquée Assalam, située sur le boulevard Saint-Laurent. L’ ARC a rétabli ce statut en juin 2023, après un processus d'appel.

Président de la mosquée Assalam, Abdulhakim Moalimishak raconte que le processus a été long et laborieux .

Au départ, nous étions très contrariés et blessés par la perte de notre statut d'organisme de bienfaisance. La congrégation aussi était très blessée , a-t-il témoigné. Mais c'était une occasion d'apprentissage et nous sommes très reconnaissants à l' ARC d'avoir examiné notre dossier et d'avoir pris la décision de nous donner une chance de continuer le bon travail que nous faisons dans notre société.

Ouvrir en mode plein écran Abdulhakim Moalimishak, président du Centre islamique d'Ottawa et de la mosquée Assalam, raconte que les cinq dernières années sans statut d'organisme de bienfaisance ont été difficiles. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

M. Moalimishak explique que la Mosquée avait immédiatement fait appel de la décision de l' ARC , en 2018, et qu’ensuite, les allers-retours entre l'Agence et l'avocat de la mosquée ont été nombreux.

Nous voulions passer par le processus d'appel et nous avons réussi. Mais c'était un processus qui prenait du temps et qui était épuisant sur le plan émotionnel et financier , a-t-il indiqué. Mais nous pensons que cela en valait la peine.

Un statut révoqué pour promotion de la haine et de l'intolérance

En 2018, l' ARC avait expliqué à CBC les raisons pour lesquelles elle avait décidé de révoquer le statut d'organisme de bienfaisance.

La vérification a révélé que l'organisme n'a pas consacré toutes ses ressources à des fins et activités de bienfaisance en permettant que ses ressources soient utilisées dans des activités pour promouvoir la haine et l'intolérance; a fourni des ressources à des donataires non reconnus; a fourni un avantage injustifié à un directeur; a omis de conserver les registres comptables appropriés comme le prévoient la Loi et/ou le Règlement de l'impôt sur le revenu; et a omis de remplir et d'envoyer une déclaration de renseignements annuelle aux échéances prévues par la Loi.

Ces manquements avaient empêché le Centre de réussir le test de bienfait d'intérêt public de l' ARC .

À l'époque, l’agence avait en partie justifié sa décision sur le fait que quatre orateurs controversés, dont certains avaient fait des commentaires dénigrants sur les femmes, les juifs et les personnes LGBTQ , s'étaient présentés à la mosquée à plusieurs reprises, entre 2009 et 2014.

Un porte-parole de la mosquée avait toutefois jugé cette décision injuste , car elle était fondée sur des propos tenus hors de la mosquée elle-même.

Lorsqu'on lui a demandé si l'un de ces orateurs s'était de nouveau présenté à la mosquée depuis, M. Moalimishak n'a pas voulu donner de détails, mais il a assuré que la mosquée avait rejeté et continuerait à rejeter les orateurs qui sèment la discorde et que ses valeurs reflètent la Charte canadienne des droits et libertés.

Nous condamnons toute forme de haine, qu'elle soit politique, religieuse ou autre. Nous condamnons tout type de jugement ou de compréhension biaisée de la théologie , a-t-il insisté.

L' ARC n'a pas voulu expliquer pourquoi elle était revenue sur sa décision en raison des dispositions de confidentialité prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Mais dans une déclaration envoyée par courriel, un de ses porte-parole a expliqué que l'Agence se consacre à la diversité, à l'inclusion et à la lutte contre le racisme, conformément à ses valeurs de professionnalisme, d'intégrité, de respect et de collaboration, et évalue toutes les préoccupations concernant les organismes de bienfaisance en fonction d'un cadre réglementaire et d'un cadre de risque clairs .

Lorsque ces évaluations donnent lieu à d'autres préoccupations, l' ARC les examine conformément à ses processus habituels , a-t-il ajouté.

Regarder vers l'avenir

M. Moalimishak qualifie les années sans statut d'organisme de bienfaisance et la procédure d'appel de montagnes russes .

Le Centre islamique d'Ottawa dépend de son statut d'organisme de bienfaisance pour collecter des fonds, dit-il, et il est difficile de ne pas être en mesure de donner des reçus de charité à ses fidèles.

Les mots ne suffisent pas à décrire la quantité de difficultés que nous avons rencontrées sans avoir le statut d'organisme de bienfaisance.

Maintenant que la mosquée est à nouveau considérée comme un organisme de bienfaisance, M. Moalimishak espère qu'elle continuera à avoir une relation positive avec l' ARC .

Je dirais que la relation avec l' ARC, aujourd'hui, est ce qui m'inspire à continuer et à ne pas regarder en arrière en pensant à toutes les souffrances et à la négativité [vécues].