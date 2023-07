Des experts tentent d’identifier les restes humains récupérés du Titan

Des enquêteurs aux États-Unis essaient d’identifier les restes humains récupérés du submersible Titan qui a implosé durant une expédition sous-marine sur les lieux du naufrage du Titanic.

Le submersible de l’entreprise américaine OceanGate a implosé moins de deux heures après le début de sa plongée le 18 juin. Les autorités ont récupéré des débris ainsi que ce qu’elles croient être des restes humains.

La Garde côtière américaine a indiqué lundi que des professionnels de la santé américains effectuent une analyse formelle de l' ADN de restes humains présumés qui ont été soigneusement récupérés à l'intérieur de l'épave sur le site de l'incident .

Ouvrir en mode plein écran Des débris du submersible Titan débarqués au port de Saint-Jean à Terre-Neuve, le 28 juin 2023. Photo : Radio-Canada / PATRICK BUTLER

Les cinq personnes à bord du Titan, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood, Shahzada Dawood et Paul-Henri Nargeolet, sont vraisemblablement instantanément mortes lorsque le Titan a cédé sous l’immense pression des eaux. L’épave du Titanic repose à environ 3800 mètres de profondeur.

L’intégrité de la coque du submersible est remise en question depuis l’accident. Elle était en fibre de carbone alors que la norme de l’industrie est plutôt des coques en titane.

Aucun calendrier pour des audiences publiques

Plusieurs agences aux États-Unis et au Canada enquêtent sur l’accident avec l’appui d’experts en France et au Royaume-Uni. La Garde côtière américaine dirige l’enquête. Elle a appelé à une commission d’enquête maritime, soit le plus haut niveau d’enquête à sa disposition.

La Garde côtière américaine a ajouté lundi qu’elle en est encore à l’étape d’établir les faits. Elle a reçu tout ce qui a été récupéré sur les lieux de l’accident, y compris les débris débarqués à Saint-Jean, à Terre-Neuve.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise OceanGate proposait des voyages permettant d'observer de près l'épave du Titanic. (Photo d'archives) Photo : OceanGate

La commission d’enquête maritime entreprendra ses travaux lorsque les faits auront été établis. Elle aura le pouvoir de convoquer des gens pour témoigner et d’examiner les preuves, le tout en public.

Aucune date n’est encore prévue pour le début de ses travaux. La garde côtière ne fait appel à une commission d’enquête maritime que pour les plus graves accidents. Elle l’a fait par exemple dans le cas de l’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010 et dans le cas du naufrage du cargo El Faro près de la Floride en 2015.